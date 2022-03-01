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Политика
"Нур Отан" переименован в "Аманат"
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danilov 01 Марта 2022 в 11:47:50
Большинство ожидало "Отан", но было принято решение о более глубоком ребрендинге.
По словам президента, аманат - это завет предков. Словари указывают, что "аманат" - "вверенное на хранение, надёжность".
Есть и другой перевод - "заложник".

К тому же, это название имеет страховая компания, ранее принадлежавшая Делеу Идрисову, а сейчас она под структурой Кенеса Ракишева.
У нас не только кадровый голод, но ещё и нейминговый.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 01.03.2022 в 12:54:45   # 792431
Этот только переименовывать и переставлять умеет, верни хоть Астану тогда, а то большего уже не ждём от тебя.
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  jumanjiqz 01.03.2022 в 13:19:25   # 792434
Цитата: Kukaracha от 01.03.2022 06:54:45
Этот только переименовывать и переставлять умеет, верни хоть Астану тогда, а то большего уже не ждём от тебя.

А что вам с переименования или преставления, что это вам даст, как польза, кроме как потешить свои эмоциональные недовольства!? Может остановиться пока на этом, и оставить всё как есть, дело ведь затратное!?
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