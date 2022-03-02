Турция не планирует вводить санкции против России

Цитата: старик от

Что то мне подсказывает что недолго им осталось захищать. Что то мне подсказывает что недолго им осталось захищать.

АРА не думал ,что ты пропагандон,ДВА дня подожди и все!

А интернет остальной читать не пробовали? Путин обратился к ВСУ, типа вами командует банда киевских наркоманов, в ВСУ засели бандеровцы и заставляют вас, нормальных в общем то вояк идти на бойню.За неполные двое суток картина стала ясной, ВСУ несмотря ни на что не сдается. И проявляет в принципе отчаяный героизм. Я это про остров Змеиный. Нигде русские войска с цветами и хлебом солью не встречают. Российские воиска лупят по жилым кварталам. Бой за Гостомель привел к массовым жертвам с обоих сторон. Число погибших россиян подходит по самым скромным оценкам к 900. Блицкрига не случилось, дальше пойдет городская война. А что это такое, я помню с первой чеченской войны. Когда НТВ показывало в эфире трупы сгоревших русских танкистов возле своих испепеленых машин. Как эти кадры будут воспринимать сейчас? Сгоревший русский танкист на Крещатике! Понятно что Первый канал и Россия 24 этого показывать не будут. Но есть интернет, и там уже эти кадры есть. Меня мороз по коже продрал, четыре обгоревших трупа, чьи то сыновья и любимые лежат обугленные у своей машины. За что? Ради прихоти кремлевского пахана? Блицкрига повторяю не случилось, теперь крови будет еще больше. А ему насрать, он же ебнутый, Немцов был прав, за это и погиб.