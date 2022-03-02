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Политика
Турция не планирует вводить санкции против России
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danilov 02 Марта 2022 в 22:48:21
Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - подчеркнул он в интервью телеканалу CNN Turk.

Калын также добавил, что Анкара "не намерена принимать меры, которые навредят" республике. "У нас [с Россией] тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа, сельское хозяйство", - пояснил он.

Кроме того, по мнению представителя Эрдогана, "Конвенция Монтрё сыграла решающую роль в поддержании мира и стабильности в Черном море". "Мы интерпретируем Конвенцию Монтрё таким образом, чтобы не нагнетать напряжение. Мы также консультируем стороны по этой теме, мы донесли это до всех. К настоящему моменту не было запросов [на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор]", - напомнил он.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13922355

Глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть России С-400

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал во вторник призывы вернуть России приобретенные Анкарой зенитные ракетные системы С-400 из-за событий на Украине.

"Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это полный идиотизм", - приводит его слова новостной портал Haberler.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13923039
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 02.03.2022 в 23:13:20   # 792647
Я не пойму-приземлили одного "хуеплета",все остальные зашкерились!Коалиция развалилась?
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  Васяй 02.03.2022 в 23:37:51   # 792654
Скучно..Вафлер,Понос,Ара!вы где?
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  Ара горный 02.03.2022 в 23:53:46   # 792656
Цитата: Васяй от 02.03.2022 17:37:51
Скучно..Вафлер,Понос,Ара!вы где?


Васяй, жду когда два дня пройдет, по твоему хронометражу.
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  Ара горный 02.03.2022 в 23:55:42   # 792658
Цитата: Васяй от 25.02.2022 20:04:41
Цитата: Ара горный от 25.02.2022 19:31:52
Цитата: старик от 25.02.2022 18:03:23
Что то мне подсказывает что недолго им осталось захищать.
АРА не думал ,что ты пропагандон,ДВА дня подожди и все!

А интернет остальной читать не пробовали? Путин обратился к ВСУ, типа вами командует банда киевских наркоманов, в ВСУ засели бандеровцы и заставляют вас, нормальных в общем то вояк идти на бойню.
За неполные двое суток картина стала ясной, ВСУ несмотря ни на что не сдается. И проявляет в принципе отчаяный героизм. Я это про остров Змеиный. Нигде русские войска с цветами и хлебом солью не встречают. Российские воиска лупят по жилым кварталам. Бой за Гостомель привел к массовым жертвам с обоих сторон. Число погибших россиян подходит по самым скромным оценкам к 900. Блицкрига не случилось, дальше пойдет городская война. А что это такое, я помню с первой чеченской войны. Когда НТВ показывало в эфире трупы сгоревших русских танкистов возле своих испепеленых машин. Как эти кадры будут воспринимать сейчас? Сгоревший русский танкист на Крещатике! Понятно что Первый канал и Россия 24 этого показывать не будут. Но есть интернет, и там уже эти кадры есть. Меня мороз по коже продрал, четыре обгоревших трупа, чьи то сыновья и любимые лежат обугленные у своей машины. За что? Ради прихоти кремлевского пахана? Блицкрига повторяю не случилось, теперь крови будет еще больше. А ему насрать, он же ебнутый, Немцов был прав, за это и погиб.


Ну и???
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  Васяй 02.03.2022 в 23:57:47   # 792659
Все идет своим чередом! Разве Ты не заметил?
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  Ара горный 03.03.2022 в 00:01:58   # 792662
А пока, вот вам порция "фейков от ВСУ.

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  Ара горный 03.03.2022 в 00:03:36   # 792663
Цитата: Васяй от 02.03.2022 17:57:47
Все идет своим чередом! Разве Ты не заметил?


Ты два дня сказал. Проотвечался ты пацан! А как же принцип российской дипломатии ПАЦАН СКАЗАЛ-ПАЦАН СДЕЛАЛ?
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  Васяй 03.03.2022 в 00:03:59   # 792664
Ну ты то хоть всегда адекватный чел!Извиняй, что я тебя в армию хуеплетов случайно добавил! по братски!
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  Васяй 03.03.2022 в 00:06:06   # 792665
Не нагнетай! 70-80 %таких видео это фейки!
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  Васяй 03.03.2022 в 00:06:55   # 792666
Просто соскучился!
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  Васяй 03.03.2022 в 00:14:10   # 792667
Цитата: Ара горный от 02.03.2022 18:01:58
А пока, вот вам порция "фейков от ВСУ.

под дулом автомата во всем ,что потребуют признаешься.Не осуждаю пацанов!Главное живыми осталилсь...На 89-90 %.
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  Ара горный 03.03.2022 в 00:14:25   # 792668
Quote:
Извиняй, что я тебя в армию хуеплетов случайно добавил!


Хуеплет, это ты, на сей момент. И хуеплетом останешься. Вкурил?
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  Ара горный 03.03.2022 в 00:18:04   # 792669
Зародыш всей этой бабуйни на Украине. Дал расклад. Гиркин пидр конечно, но соображает трезво.



С 16:55
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  Ара горный 03.03.2022 в 00:24:57   # 792670
Чо притух, Уася?
Соображаешь что ответить? Ну давай, думай, шевели извилиной.
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  Васяй 03.03.2022 в 00:25:11   # 792671
О,как тебя,говно,разнесло...Смотри в землю не впитайся раньше срока1
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  Васяй 03.03.2022 в 00:28:06   # 792672
Я с тобой не курил и не собирался.
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  Васяй 03.03.2022 в 00:29:32   # 792673
ты где ЧЮДО В ПЕРЬЯХ?
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  Ара горный 03.03.2022 в 00:34:03   # 792674
Конец сеанса. Отдыхай поцыэнт!
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  Васяй 03.03.2022 в 00:37:03   # 792675
вСЕТАКИ ХУЕЛЕТ..спИ С ЭТИМ!
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  Васяй 03.03.2022 в 00:42:30   # 792676
ПОМОЕМУ ТЕБЯ БОЛЬШЕ ЗАДЕЛ ОЧЕРЕДНЫЙ РЯД:ВАФЛЕР,ПОНОС...
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