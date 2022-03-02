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Политика
Зеленский позвонил Токаеву
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danilov 03 Марта 2022 в 10:00:26
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским», - сообщил Уали в среду.

«Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине. Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере», - сообщили в Акорде в среду.
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