Мишустин обнулил компенсации владельцам патентов из недружественных стран

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danilov 08 Марта 2022 в 00:11:40
Глава кабмина внес изменения в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия. Согласно документу, в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер выплаты составляет 0% фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если использованы для этого соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец.
https://rg.ru/2022/03/07/mishustin-obnulil-kompensacii-vladelcam-patentov-iz-nedruzhestvennyh-stran.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: troll от 07.03.2022 18:28:41
дурной пример заразителен...
дурной пример заразителен...
Не Россия это начала... Это же не война, нет? Не может одна сторона играть без правил и надеяться, что оппонент будет правила соблюдать...
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
Цитата: GoodZone от 07.03.2022 19:21:38
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
ангела правила меньше и уже ушла. и конституцию под нее не переписывали. по факту, мне пофиг, сколько путин будет во власти, просто зачем устраивать цирк с космонавтами? просто скажи,что мол так и так, я диктатор и я так решил...
Ну и? а если вам пофигу, то к чему вы все это вели? Были выборы, был референдум - все легитимно, а остальное шелуха и пересуды... И не рассказывайте здесь про подтасовки и нарушения, факт - конституция изменена, Путин - президент... Кстати, последние выборы в США очень интересно прошли...
Цитата: GoodZone от 07.03.2022 19:21:38
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
Королева в Англии не имеет власти, если что. Там вся власть у парламента.
А насчет двух партий в США: другие партии участвуют, но только на второй тур никто из них не пробивается.
Прогуглили бы хотя бы, прежде чем пытаться умом блестать.
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
Есть мнение, что демократия это удочка для народа.
По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.
И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.
Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться
Цитата: Skype от 08.03.2022 01:46:59
Есть мнение, что демократия это удочка для народа.
По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.
И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.
Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
Есть мнение, что демократия это удочка для народа.
По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.
И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.
Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться
Видимо, ты школу прогулял, когда проходили пунктуацию. Читаешь, и словно по бездорожью на большой скорости мчусь. Аж глаза режет.
Не к лицу русскому шовинисту элементарые ошибки в грамматике. А как же ваш могучий русский язык? Ты не уважаешь его?
Цитата: Skype от 08.03.2022 01:46:59
Есть мнение, что демократия это удочка для народа.
По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.
И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.
Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
Есть мнение, что демократия это удочка для народа.
По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.
И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.
Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться
Не верно.
Америка, со дня основания не имела диктатуры. До Америки все страны имели только автократию. Люди доказали что свободные люди управляют лучше чем диктаторы так-как они сами заинтересованы и мотивированы в судьбе странны
Я бы вам посоветовал книжки читать и википедией не особо увлекаться, но лучше "гуглите", а то "мировозрение поломается", что делать будете .
Цитата: KS от 08.03.2022 02:15:48И как в это смелое утверждение вписывается период правления Рузвельта во время Великой Депрессии, когда он ручным способом подмял олигархию и по сути социалистическими методами отправил людей за грошовую оплату на
Америка, со дня основания не имела диктатуры. До Америки все страны имели только автократию. Люди доказали что свободные люди управляют лучше чем диктаторы так-как они сами заинтересованы и мотивированы в судьбе странны
Америка, со дня основания не имела диктатуры. До Америки все страны имели только автократию. Люди доказали что свободные люди управляют лучше чем диктаторы так-как они сами заинтересованы и мотивированы в судьбе странны
Кстати, большинство электростанций, без которых был бы невозможен промышленный рывок для производства вооружений для участия во Второй мировой, были построены в период его правления...
Он плохо историю своего государства учил или у них про это "демократично" умалчивают. Демократия она такая...
Цитата: GoodZone от 08.03.2022 07:17:47Интересно, американцам про интернирование японцев и алеутов часто напоминают?
Он плохо историю своего государства учил или у них про это "демократично" умалчивают. Демократия она такая...
Он плохо историю своего государства учил или у них про это "демократично" умалчивают. Демократия она такая...
Цитата: GoodZone от 08.03.2022 06:32:49
Panasonic 08.03.2022 в 07:32:30 # 793847
Я бы вам посоветовал книжки читать и википедией не особо увлекаться, но лучше "гуглите", а то "мировозрение поломается", что делать будете .
Panasonic 08.03.2022 в 07:32:30 # 793847
Я бы вам посоветовал книжки читать и википедией не особо увлекаться, но лучше "гуглите", а то "мировозрение поломается", что делать будете .
И что, в книжках написано, что королева управляет Англией? Или что в Штатах участвуют всего две партии на выборах?
От ответа отлыниваем, значит, нечем ответить. И перешли уже на дешевый подкол. Ты же недавно вот злился на оскорбление русских. А уже веселый такой? У тебя настроение как у беременной женщины
Цитата: Panasonic от 08.03.2022 08:29:28
От ответа отлыниваем, значит, нечем ответить. И перешли уже на дешевый подкол. Ты же недавно вот злился на оскорбление русских. А уже веселый такой? У тебя настроение как у беременной женщины
От ответа отлыниваем, значит, нечем ответить. И перешли уже на дешевый подкол. Ты же недавно вот злился на оскорбление русских. А уже веселый такой? У тебя настроение как у беременной женщины
Легкий подкол не равноценен постоянным оскорблениям долбоёбов, на ответ на которые упомянутые долбоёбы перевозбуждаются "а нас то за що?"...