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Политика
Мишустин обнулил компенсации владельцам патентов из недружественных стран
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danilov 08 Марта 2022 в 00:11:40
Правительство разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава кабмина внес изменения в методику определения компенсаций, которые выплачиваются правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия. Согласно документу, в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер выплаты составляет 0% фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если использованы для этого соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец.

https://rg.ru/2022/03/07/mishustin-obnulil-kompensacii-vladelcam-patentov-iz-nedruzhestvennyh-stran.html
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  troll 08.03.2022 в 00:28:41   # 793814
дурной пример заразителен...
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  GoodZone 08.03.2022 в 00:39:43   # 793819
Цитата: troll от 07.03.2022 18:28:41
дурной пример заразителен...

Не Россия это начала... Это же не война, нет? Не может одна сторона играть без правил и надеяться, что оппонент будет правила соблюдать...
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  troll 08.03.2022 в 01:09:30   # 793828
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...
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  GoodZone 08.03.2022 в 01:21:38   # 793832
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...
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  troll 08.03.2022 в 01:30:44   # 793837
Цитата: GoodZone от 07.03.2022 19:21:38
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...

ангела правила меньше и уже ушла. и конституцию под нее не переписывали. по факту, мне пофиг, сколько путин будет во власти, просто зачем устраивать цирк с космонавтами? просто скажи,что мол так и так, я диктатор и я так решил...
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  GoodZone 08.03.2022 в 01:42:13   # 793839
troll 08.03.2022 в 01:30:44 # 793837
Ну и? а если вам пофигу, то к чему вы все это вели? Были выборы, был референдум - все легитимно, а остальное шелуха и пересуды... И не рассказывайте здесь про подтасовки и нарушения, факт - конституция изменена, Путин - президент... Кстати, последние выборы в США очень интересно прошли...
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  troll 08.03.2022 в 06:50:54   # 793844
вот и я о том. если так рассуждать, гитлер тоже действовал по конституции, которую он вертел как хотел. всего хорошего...
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  Panasonic 08.03.2022 в 07:32:30   # 793847
Цитата: GoodZone от 07.03.2022 19:21:38
troll 08.03.2022 в 01:09:30 # 793828
По поводу обнуления... сколько канцлер Германии Ангела была у власти? и никто не возмущался... В Китае бессменное руководство практически... Королева англии ... И? Разберитесь, почему в США в выборах участвует всегда две партии. Их же не две в стране... Очень интересная "демократичная" процедура. Все относительно в нашем мире...

Королева в Англии не имеет власти, если что. Там вся власть у парламента.

А насчет двух партий в США: другие партии участвуют, но только на второй тур никто из них не пробивается.

Прогуглили бы хотя бы, прежде чем пытаться умом блестать.
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  Skype 08.03.2022 в 07:46:59   # 793849
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...


Есть мнение, что демократия это удочка для народа.

По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.

И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.

Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться

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  Panasonic 08.03.2022 в 07:58:14   # 793851
Цитата: Skype от 08.03.2022 01:46:59
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...


Есть мнение, что демократия это удочка для народа.

По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.

И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.

Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться


Видимо, ты школу прогулял, когда проходили пунктуацию. Читаешь, и словно по бездорожью на большой скорости мчусь. Аж глаза режет.

Не к лицу русскому шовинисту элементарые ошибки в грамматике. А как же ваш могучий русский язык? Ты не уважаешь его?
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  KS 08.03.2022 в 08:15:48   # 793853
Цитата: Skype от 08.03.2022 01:46:59
Цитата: troll от 07.03.2022 19:09:30
я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...


Есть мнение, что демократия это удочка для народа.

По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.

И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.

Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться


Не верно.
Америка, со дня основания не имела диктатуры. До Америки все страны имели только автократию. Люди доказали что свободные люди управляют лучше чем диктаторы так-как они сами заинтересованы и мотивированы в судьбе странны
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  GoodZone 08.03.2022 в 12:32:49   # 793874
Panasonic 08.03.2022 в 07:32:30 # 793847
Я бы вам посоветовал книжки читать и википедией не особо увлекаться, но лучше "гуглите", а то "мировозрение поломается", что делать будете .
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  Ал 08.03.2022 в 13:15:40   # 793884
Цитата: KS от 08.03.2022 02:15:48
Америка, со дня основания не имела диктатуры. До Америки все страны имели только автократию. Люди доказали что свободные люди управляют лучше чем диктаторы так-как они сами заинтересованы и мотивированы в судьбе странны
И как в это смелое утверждение вписывается период правления Рузвельта во время Великой Депрессии, когда он ручным способом подмял олигархию и по сути социалистическими методами отправил людей за грошовую оплату на стройки коммунизма строительство инфраструктуры? Семьюдесяти процентами которой до сих пор "эффективные" пользуются.
Кстати, большинство электростанций, без которых был бы невозможен промышленный рывок для производства вооружений для участия во Второй мировой, были построены в период его правления...
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  GoodZone 08.03.2022 в 13:17:47   # 793885
Ал 08.03.2022 в 13:15:40 # 793884

Он плохо историю своего государства учил или у них про это "демократично" умалчивают. Демократия она такая...
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  Ал 08.03.2022 в 13:27:03   # 793886
Цитата: GoodZone от 08.03.2022 07:17:47
Он плохо историю своего государства учил или у них про это "демократично" умалчивают. Демократия она такая...
Интересно, американцам про интернирование японцев и алеутов часто напоминают?
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  Panasonic 08.03.2022 в 14:29:28   # 793893
Цитата: GoodZone от 08.03.2022 06:32:49
Panasonic 08.03.2022 в 07:32:30 # 793847
Я бы вам посоветовал книжки читать и википедией не особо увлекаться, но лучше "гуглите", а то "мировозрение поломается", что делать будете .

И что, в книжках написано, что королева управляет Англией? Или что в Штатах участвуют всего две партии на выборах?

От ответа отлыниваем, значит, нечем ответить. И перешли уже на дешевый подкол. Ты же недавно вот злился на оскорбление русских. А уже веселый такой? У тебя настроение как у беременной женщины
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  Ал 08.03.2022 в 14:42:53   # 793896
Цитата: Panasonic от 08.03.2022 08:29:28
От ответа отлыниваем, значит, нечем ответить. И перешли уже на дешевый подкол. Ты же недавно вот злился на оскорбление русских. А уже веселый такой? У тебя настроение как у беременной женщины

Легкий подкол не равноценен постоянным оскорблениям долбоёбов, на ответ на которые упомянутые долбоёбы перевозбуждаются "а нас то за що?"...
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