Мишустин обнулил компенсации владельцам патентов из недружественных стран

Цитата: troll от

я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю... я ,вообще-то, об обнулении. ну раз тема не о том, то откуда жирику было известно о 22 02 22? заседание совбеза которое якобы в прямом эфире показывается в записи. теперь вопрос, как давно оно было записано? про то, почему мямлил нарышкин? не спрашиваю...

Есть мнение, что демократия это удочка для народа.По сути государство это ТОО где правит начальник. И как он решит так оно будет. Правильно решит, будут с бабками, неправильно решит значить банкроьт.И как можно управлять страной не имея образования, но есть примеры, у нас сталевар, у России кнб, у США актер был.Наверное на чинуш нужно учить людей, иначе не получится ничего. Хотя я могу и ошибаться