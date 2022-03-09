США освободили от санкций Каспийский трубопроводный консорциум

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Марта 2022 в 18:26:29
На вопрос "запрещает ли исполнительный указ от 8 марта 2022 года торговлю сырой нефтью Каспийского трубопроводного консорциума?", министерство финансов США также ответило отрицательно.
"Нет. Системы распределения, подобные тем, что действуют в рамках КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и загружать сырую нефть, которая не имеет российского происхождения, отдельно. Запрет от 8 марта 2022 года распространяется на импорт определенных товаров из Российской Федерации в Соединенные Штаты и исключает импорт, который не имеет происхождения в Российской Федерации, даже если такие товары проходят транзитом через Российскую Федерацию или отправляются из нее", - говорится в ответе, распространенном на сайте министерства.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов, мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.
Комментарии, по рейтингу, по дате