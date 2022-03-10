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Политика
Назарбаев прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме
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danilov 10 Марта 2022 в 09:42:32
"По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме", - написал пресс-секретарь Назарбаева. Дипломатический форум Анталии - это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, пояснил Укибай.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 10.03.2022 в 10:25:05   # 794087
Наш президент бывший намного умнее и мудреей чем эти как их там звать с Украины
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  vvka 10.03.2022 в 10:47:14   # 794091
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05
Наш президент бывший намного умнее и мудреей чем эти как их там звать с Украины

Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
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  DITRX 10.03.2022 в 11:06:39   # 794096
У меня вопрос. Елбасы разве не переводиться глава народа? А так как президент это глава наций то Токаев должен быть Елбасы или я что то не иак понял ?
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  Dimmon 10.03.2022 в 11:12:47   # 794098
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность
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  GoodZone 10.03.2022 в 11:20:31   # 794099
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 05:12:47
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность

Для чего? Чего такого уникального и эксклюзивного он может, чего не может действующий?
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  bolatbol 10.03.2022 в 11:31:51   # 794101
Турции нужны его миллиарды, которые он может вложить в их шаткую экономику. Ему нужна спокойная старость и почетное захоронение на чужой земле. Потому что у нас будут плевать на его могилу, а при плохом стечении обстоятельств могут вообще выкопать, сжечь и развеять по ветру, чтобы успокоить общество.
Самое лучшее для него - покаяться, вернуть ворованное государству и получить прощение при жизни. Тогда он может умереть спокойно.
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  Lukas 10.03.2022 в 12:00:34   # 794108
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 05:12:47
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность


Как вы его нежно называете, -полит.тяжеловес, спросите у дракона или валкера у них было другое мнение, или кишка тонка, в этом случае все называть своими именами? Соседа ведь като можете по всякому оскорблять ?.
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  Lukas 10.03.2022 в 12:02:44   # 794109
Цитата: bolatbol от 10.03.2022 05:31:51
Турции нужны его миллиарды, которые он может вложить в их шаткую экономику. Ему нужна спокойная старость и почетное захоронение на чужой земле. Потому что у нас будут плевать на его могилу, а при плохом стечении обстоятельств могут вообще выкопать, сжечь и развеять по ветру, чтобы успокоить общество.
Самое лучшее для него - покаяться, вернуть ворованное государству и получить прощение при жизни. Тогда он может умереть спокойно.


Кто будет плевать, цветы ещё будете носить ему !
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  Dimmon 10.03.2022 в 12:25:58   # 794111
Quote:
Как вы его нежно называете, -полит.тяжеловес, спросите у дракона или валкера у них было другое мнение, или кишка тонка, в этом случае все называть своими именами? Соседа ведь като можете по всякому оскорблять ?.


вы точно ко мне обращаетесь? причем тут волкер и остальные? я вообще кого то оскорблял отличии от вас к примеру?

в моих словах мало эмоций и пристрастий, по большей части бизнес
и если я называю старика тяжеловесом то потому что вынужден признать : более авторитетного политика в РК и ЦА сейчас нету
мое негативное отношение к нему не изменилось, но сейчас он нужен, пускай отрабатывает грешки хоть частично
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  Dimmon 10.03.2022 в 12:31:38   # 794112
до 2008 г я хорошо относился и к Нану и к ВВ, сейчас обоих воспринимаю отрицательно, несменяемость сделало свое дело, взлетели до олимпа
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  Dimmon 10.03.2022 в 12:34:26   # 794113
почему тяжеловес? к примеру ВВ всегда к нему прислушивался, в 2014 они созванивались почти каждый день, Нан почетный председатель тюркского совета , турки к нему прислушиваются, нан авто проекта ЕАЭС, в общем начинал он действительно неплохо пока не впал в царский маразм
что сказать о Токаеве? ... пока ничего, трудно ему будет выиграть выборы
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  Lukas 10.03.2022 в 12:59:39   # 794115
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 06:34:26
почему тяжеловес? к примеру ВВ всегда к нему прислушивался, в 2014 они созванивались почти каждый день, Нан почетный председатель тюркского совета , турки к нему прислушиваются, нан авто проекта ЕАЭС, в общем начинал он действительно неплохо пока не впал в царский маразм
что сказать о Токаеве? ... пока ничего, трудно ему будет выиграть выборы


Здесь я согласен, но не поздно ли его сейчас обвинять в его грехах , я об этом. Он же и до 2008-го был такой, просто сейчас он уже не тот, те и для многих из форума видимо позволено говорить всё что угодно, тем самым оплевывая прошлое.
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  jumanjiqz 10.03.2022 в 16:33:42   # 794127
Цитата: vvka от 10.03.2022 04:47:14
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05

Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?

Да, да, и яхты, и пятипоколенениевые дворцы у него, все у него! А доказательства этого ужасного преступления есть у вас, или как всегда, в воду пернули!?
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  Zoggyla 10.03.2022 в 17:29:17   # 794134
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2022 10:33:42
Цитата: vvka от 10.03.2022 04:47:14
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05

Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?

Да, да, и яхты, и пятипоколенениевые дворцы у него, все у него! А доказательства этого ужасного преступления есть у вас, или как всегда, в воду пернули!?
Добавлю. И где же мы такие обиженные столько лет были и только созерцанием занимались? В бизнесе, да? Не хрен пиздеть, коли кишка тонка. Вот я и не шумлю
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  Ал 10.03.2022 в 22:13:06   # 794156
Оффтоп, укладывающийся в тему дипломатии Quote:
Транзит нефти по российским трубопроводам не остановлен и не запрещен – Минэнерго https://vlast.kz/novosti/49058-tranzit-nefti-po-rossijskim-truboprovodam-ne-ostanovlen-i-ne-zapresen-minenergo.html
Тем не менее Казахстан изучает альтернативные транзитные маршруты
СЕГОДНЯ, 10:40
Казахстанская нефть транспортируется в штатном режиме, транзит по российским нефтепроводам не остановлен и не запрещен, сообщил в четверг в кулуарах правительства журналистам министр энергетики Болат Акчулаков. Вместе с тем он отметил, что Казахстан изучает альтернативные варианты.
«Сегодня каких-либо санкций в отношении казахстанской нефти так же, как, в принципе, и по российской тоже нет. Имеется ввиду для транспортировки по Российской Федерации. Есть вчерашние высказывания США в отношении отказа от покупки российской нефти, но в этом плане для Казахстана самое главное сегодня – работать в штатном режиме, как мы сегодня это делаем. Пока никаких запретов и санкций ни в отношении нефтепроводных сетей, которые проходят через Россию, ни в отношении казахстанской нефти нет», - сказал Акчулаков.
При этом он признал, что риски всегда есть. Как напомнил министр, в Казахстане была построена разветвленная система экспорта. Но пока нет санкций, Казахстан не смотрит на то, чтобы «этот объем сейчас перенаправить куда-то».
«Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме, через КТК, через Атырау – Самара», - подчеркнул Акчулаков.

Quote:
Казахстан будет транспортировать грузы в Европу через Азербайджан https://vlast.kz/novosti/49052-kazahstan-budet-transportirovat-gruzy-v-evropu-cerez-azerbajdzan.html
Страны создадут транскаспийский международный транспортный маршрут
СЕГОДНЯ, 07:51
Накануне в Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым с членами правительства и руководством крупных компаний Азербайджана, на которой обсуждался проект создания совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына».
«Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте», - отмечается в сообщении.
Казахстанская делегация обсудила с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента – первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом переориентацию экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту. В частности, стороны обозначили «значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам».
Также состоялась встреча с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, на которой обсудили унификацию транспортных тарифов по коридору, синхронизацию таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.
«Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений», - отметили в пресс-службе фонда «Самрук-казына».
Географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – позволят обеспечить налаженную транспортную сеть. А «дополнительным импульсом для развития маршрута» стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая сокращает время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.
По итогам встречи был подписан протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Quote:
Санкции в отношении РФ бьют по бизнесу Северного Казахстана https://ratel.kz/raw/sanktsii_v_otnoshenii_rf_bjut_po_biznesu_severnogo_kazahstana
Четверг, 10 Мар 2022, 17:30
...
Но чтобы завезти товар через Турцию, логистической компании требуется получить разрешение на транспортировку через эти страны, так называемый дозвол, рассмотрение которого занимает от 2 до 3 месяцев. То есть для этого министерства транспорта Турции, Армении, Грузии и Казахстана должны заключить соответствующее соглашение. В связи с чем просим поднять на республиканском уровне вопрос получения дозвола для логистических компаний в более короткие сроки.
...
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  Ал 10.03.2022 в 22:17:13   # 794157

Quote:
Как перевести деньги из Казахстана после прекращения работы Visa и Mastercard в России Сегодня, 13:02
Платежные системы, которые обслуживают большое количество карт, выпущенных в Казахстане и соседних странах, приостановили свою деятельность на территории России. Карты работают, но в ограниченном режиме. Могут ли казахстанцы отправлять на них деньги, узнали журналисты NUR.KZ.
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Читайте больше: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1960034-kak-perevesti-dengi-iz-kazahstana-posle-prekrascheniya-raboty-visa-i-mastercard-v-rossii/
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