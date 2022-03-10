Назарбаев прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме

Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. С сегодняшнего дня решение международных систем вступило в силу. Картами данных систем россияне по-прежнему могут пользоваться, но только на территории своей страны. То есть в России не будут работать карты иностранных банков, а карты российских банков не будут работать за ее пределами. Казахстанцы, у которых есть карты дочерних российских банков, открытых в Казахстане, также не смогут проводить операции с ними на территории России. Но в других странах они могут быть доступны. То есть, это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт с платежными системами Visa и MasterCard. Платежные системы Union pay и МИР продолжают работать в штатном режиме. Можно ли переводить деньги на российские карты На вопрос, можно ли переводить деньги из Казахстана в Россию, в Kaspi.kz нам ответили, что, в связи с приостановкой работы платежных систем Masterсard и Visa в России, переводы на карты российских банков будут недоступны. По той же причине недоступны переводы с карт российских банков на карты, выпущенные в других странах, в том числе в Казахстане. При этом казахстанцы по-прежнему могут переводить деньги на карты других банков мира. Как перевести деньги в рамках ограничений Для того, чтобы переводить деньги из Казахстана в Россию и получать их с российской стороны, можно обратить внимание на карты других платежных систем. Например, как пишет новостной интернет-портал мультимедийного информационного центра «Известия», в российских банках резко вырос спрос на карты китайской платежной системы UnionPay, которая пока не ограничивала свою деятельность на территории России. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков В казахстанских банках также можно открыть карты платежной системы UnionPay. Это указано на официальных сайтах как минимум двух банков – Halyk Bank и Altyn Bank. Клиенты остальных банков могут уточнить, доступно ли им оформление такой карты. При этом, как россиянам, так и казахстанцам, стоит уточнить условия данной платежной системы – стоимость обслуживания, где принимают карту, какие переводы доступны, есть ли возможность пополнения с карт других платежных систем и так далее. Пресс-служба банка ВТБ (Казахстан), между тем, нам ответила, что есть еще один способ межбанковских переводов, не привязанный к платежным системам: «ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам услугу по переводу денежных средств с текущих счетов, открытых в банке, в российских рублях на текущие счета в банках РФ. Также можно делать переводы в обратном порядке с текущих счетов банков РФ на счета клиентов в ВТБ (Казахстан). Выполнить переводы можно в отделениях банка. Юридическим лицам-клиентам ВТБ (Казахстан) транзакции с РФ в российских рублях доступны в полном объеме». В банке также отмечают, что в настоящее время переводы по картам ВТБ (Казахстан) Visa и Mastercard за границу не доступны. Отметим, что перевести деньги с казахстанского счета на зарубежный могут и клиенты некоторых других банков. Попробовать это сделать можно и в мобильном приложении. Нюансы также следует уточнить в банке, где открыт счет. Дело в том, что платежные системы обслуживают именно карты, а банковские счета имеют свой номер и могут существовать отдельно, поэтому ограничения на них не должны действовать. Альтернативные системы переводов Напомним, что перевести деньги наличными без открытия банковского счета и безналичным способом также можно и с помощью международных систем денежных переводов. Но здесь также могут наблюдаться ограничения. Например, Россия уже была отключена от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. При этом одними из самых популярных среди казахстанцев как раз являются три российские системы денежных переводов - Золотая корона, Contact и Юнистрим. С помощью них можно переводить деньги в Россию и в ряд других стран, если не будут введены какие-либо ограничения. Стоимость таких переводов может быть выше межбанковских. Но, если есть выбор, всегда можно сравнить условия.