Назарбаев прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме

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danilov 10 Марта 2022 в 09:42:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05
Наш президент бывший намного умнее и мудреей чем эти как их там звать с Украины
Наш президент бывший намного умнее и мудреей чем эти как их там звать с Украины
Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 05:12:47
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность
Для чего? Чего такого уникального и эксклюзивного он может, чего не может действующий?
Самое лучшее для него - покаяться, вернуть ворованное государству и получить прощение при жизни. Тогда он может умереть спокойно.
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 05:12:47
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность
при всех грешках шала за которые ему еще надо ответить сейчас этот политический тяжеловес нужен, нужен в первую очередь Казахстану, просто обьективная реальность
Как вы его нежно называете, -полит.тяжеловес, спросите у дракона или валкера у них было другое мнение, или кишка тонка, в этом случае все называть своими именами? Соседа ведь като можете по всякому оскорблять ?.
Цитата: bolatbol от 10.03.2022 05:31:51
Турции нужны его миллиарды, которые он может вложить в их шаткую экономику. Ему нужна спокойная старость и почетное захоронение на чужой земле. Потому что у нас будут плевать на его могилу, а при плохом стечении обстоятельств могут вообще выкопать, сжечь и развеять по ветру, чтобы успокоить общество.
Самое лучшее для него - покаяться, вернуть ворованное государству и получить прощение при жизни. Тогда он может умереть спокойно.
Турции нужны его миллиарды, которые он может вложить в их шаткую экономику. Ему нужна спокойная старость и почетное захоронение на чужой земле. Потому что у нас будут плевать на его могилу, а при плохом стечении обстоятельств могут вообще выкопать, сжечь и развеять по ветру, чтобы успокоить общество.
Самое лучшее для него - покаяться, вернуть ворованное государству и получить прощение при жизни. Тогда он может умереть спокойно.
Кто будет плевать, цветы ещё будете носить ему !
Как вы его нежно называете, -полит.тяжеловес, спросите у дракона или валкера у них было другое мнение, или кишка тонка, в этом случае все называть своими именами? Соседа ведь като можете по всякому оскорблять ?.
вы точно ко мне обращаетесь? причем тут волкер и остальные? я вообще кого то оскорблял отличии от вас к примеру?
в моих словах мало эмоций и пристрастий, по большей части бизнес
и если я называю старика тяжеловесом то потому что вынужден признать : более авторитетного политика в РК и ЦА сейчас нету
мое негативное отношение к нему не изменилось, но сейчас он нужен, пускай отрабатывает грешки хоть частично
что сказать о Токаеве? ... пока ничего, трудно ему будет выиграть выборы
Цитата: Dimmon от 10.03.2022 06:34:26
почему тяжеловес? к примеру ВВ всегда к нему прислушивался, в 2014 они созванивались почти каждый день, Нан почетный председатель тюркского совета , турки к нему прислушиваются, нан авто проекта ЕАЭС, в общем начинал он действительно неплохо пока не впал в царский маразм
что сказать о Токаеве? ... пока ничего, трудно ему будет выиграть выборы
почему тяжеловес? к примеру ВВ всегда к нему прислушивался, в 2014 они созванивались почти каждый день, Нан почетный председатель тюркского совета , турки к нему прислушиваются, нан авто проекта ЕАЭС, в общем начинал он действительно неплохо пока не впал в царский маразм
что сказать о Токаеве? ... пока ничего, трудно ему будет выиграть выборы
Здесь я согласен, но не поздно ли его сейчас обвинять в его грехах , я об этом. Он же и до 2008-го был такой, просто сейчас он уже не тот, те и для многих из форума видимо позволено говорить всё что угодно, тем самым оплевывая прошлое.
Цитата: vvka от 10.03.2022 04:47:14
Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05
Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
Да, да, и яхты, и пятипоколенениевые дворцы у него, все у него! А доказательства этого ужасного преступления есть у вас, или как всегда, в воду пернули!?
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2022 10:33:42Добавлю. И где же мы такие обиженные столько лет были и только созерцанием занимались? В бизнесе, да? Не хрен пиздеть, коли кишка тонка. Вот я и не шумлю
Да, да, и яхты, и пятипоколенениевые дворцы у него, все у него! А доказательства этого ужасного преступления есть у вас, или как всегда, в воду пернули!?
Цитата: vvka от 10.03.2022 04:47:14
Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
Цитата: Даун от 10.03.2022 04:25:05
Этот намного умнее и мудрее обворовал как минимум 5 будущих поколений Казахстана за 30 лет своего "мудрого" правления.
Почему он до сих пор не в тюрьме?
Да, да, и яхты, и пятипоколенениевые дворцы у него, все у него! А доказательства этого ужасного преступления есть у вас, или как всегда, в воду пернули!?
Транзит нефти по российским трубопроводам не остановлен и не запрещен – Минэнерго https://vlast.kz/novosti/49058-tranzit-nefti-po-rossijskim-truboprovodam-ne-ostanovlen-i-ne-zapresen-minenergo.html
Тем не менее Казахстан изучает альтернативные транзитные маршруты
СЕГОДНЯ, 10:40
Казахстанская нефть транспортируется в штатном режиме, транзит по российским нефтепроводам не остановлен и не запрещен, сообщил в четверг в кулуарах правительства журналистам министр энергетики Болат Акчулаков. Вместе с тем он отметил, что Казахстан изучает альтернативные варианты.
«Сегодня каких-либо санкций в отношении казахстанской нефти так же, как, в принципе, и по российской тоже нет. Имеется ввиду для транспортировки по Российской Федерации. Есть вчерашние высказывания США в отношении отказа от покупки российской нефти, но в этом плане для Казахстана самое главное сегодня – работать в штатном режиме, как мы сегодня это делаем. Пока никаких запретов и санкций ни в отношении нефтепроводных сетей, которые проходят через Россию, ни в отношении казахстанской нефти нет», - сказал Акчулаков.
При этом он признал, что риски всегда есть. Как напомнил министр, в Казахстане была построена разветвленная система экспорта. Но пока нет санкций, Казахстан не смотрит на то, чтобы «этот объем сейчас перенаправить куда-то».
«Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме, через КТК, через Атырау – Самара», - подчеркнул Акчулаков.
Тем не менее Казахстан изучает альтернативные транзитные маршруты
СЕГОДНЯ, 10:40
Казахстанская нефть транспортируется в штатном режиме, транзит по российским нефтепроводам не остановлен и не запрещен, сообщил в четверг в кулуарах правительства журналистам министр энергетики Болат Акчулаков. Вместе с тем он отметил, что Казахстан изучает альтернативные варианты.
«Сегодня каких-либо санкций в отношении казахстанской нефти так же, как, в принципе, и по российской тоже нет. Имеется ввиду для транспортировки по Российской Федерации. Есть вчерашние высказывания США в отношении отказа от покупки российской нефти, но в этом плане для Казахстана самое главное сегодня – работать в штатном режиме, как мы сегодня это делаем. Пока никаких запретов и санкций ни в отношении нефтепроводных сетей, которые проходят через Россию, ни в отношении казахстанской нефти нет», - сказал Акчулаков.
При этом он признал, что риски всегда есть. Как напомнил министр, в Казахстане была построена разветвленная система экспорта. Но пока нет санкций, Казахстан не смотрит на то, чтобы «этот объем сейчас перенаправить куда-то».
«Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме, через КТК, через Атырау – Самара», - подчеркнул Акчулаков.
Quote:
Казахстан будет транспортировать грузы в Европу через Азербайджан https://vlast.kz/novosti/49052-kazahstan-budet-transportirovat-gruzy-v-evropu-cerez-azerbajdzan.html
Страны создадут транскаспийский международный транспортный маршрут
СЕГОДНЯ, 07:51
Накануне в Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым с членами правительства и руководством крупных компаний Азербайджана, на которой обсуждался проект создания совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына».
«Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте», - отмечается в сообщении.
Казахстанская делегация обсудила с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента – первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом переориентацию экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту. В частности, стороны обозначили «значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам».
Также состоялась встреча с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, на которой обсудили унификацию транспортных тарифов по коридору, синхронизацию таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.
«Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений», - отметили в пресс-службе фонда «Самрук-казына».
Географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – позволят обеспечить налаженную транспортную сеть. А «дополнительным импульсом для развития маршрута» стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая сокращает время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.
По итогам встречи был подписан протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Страны создадут транскаспийский международный транспортный маршрут
СЕГОДНЯ, 07:51
Накануне в Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым с членами правительства и руководством крупных компаний Азербайджана, на которой обсуждался проект создания совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына».
«Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте», - отмечается в сообщении.
Казахстанская делегация обсудила с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента – первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом переориентацию экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту. В частности, стороны обозначили «значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам».
Также состоялась встреча с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым, на которой обсудили унификацию транспортных тарифов по коридору, синхронизацию таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.
«Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений», - отметили в пресс-службе фонда «Самрук-казына».
Географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – позволят обеспечить налаженную транспортную сеть. А «дополнительным импульсом для развития маршрута» стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая сокращает время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.
По итогам встречи был подписан протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Quote:
Санкции в отношении РФ бьют по бизнесу Северного Казахстана https://ratel.kz/raw/sanktsii_v_otnoshenii_rf_bjut_po_biznesu_severnogo_kazahstana
Четверг, 10 Мар 2022, 17:30
...
Но чтобы завезти товар через Турцию, логистической компании требуется получить разрешение на транспортировку через эти страны, так называемый дозвол, рассмотрение которого занимает от 2 до 3 месяцев. То есть для этого министерства транспорта Турции, Армении, Грузии и Казахстана должны заключить соответствующее соглашение. В связи с чем просим поднять на республиканском уровне вопрос получения дозвола для логистических компаний в более короткие сроки.
...
Четверг, 10 Мар 2022, 17:30
...
Но чтобы завезти товар через Турцию, логистической компании требуется получить разрешение на транспортировку через эти страны, так называемый дозвол, рассмотрение которого занимает от 2 до 3 месяцев. То есть для этого министерства транспорта Турции, Армении, Грузии и Казахстана должны заключить соответствующее соглашение. В связи с чем просим поднять на республиканском уровне вопрос получения дозвола для логистических компаний в более короткие сроки.
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Quote:
Как перевести деньги из Казахстана после прекращения работы Visa и Mastercard в России Сегодня, 13:02
Платежные системы, которые обслуживают большое количество карт, выпущенных в Казахстане и соседних странах, приостановили свою деятельность на территории России. Карты работают, но в ограниченном режиме. Могут ли казахстанцы отправлять на них деньги, узнали журналисты NUR.KZ.
Читайте больше: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1960034-kak-perevesti-dengi-iz-kazahstana-posle-prekrascheniya-raboty-visa-i-mastercard-v-rossii/
Платежные системы, которые обслуживают большое количество карт, выпущенных в Казахстане и соседних странах, приостановили свою деятельность на территории России. Карты работают, но в ограниченном режиме. Могут ли казахстанцы отправлять на них деньги, узнали журналисты NUR.KZ.
Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. С сегодняшнего дня решение международных систем вступило в силу. Картами данных систем россияне по-прежнему могут пользоваться, но только на территории своей страны. То есть в России не будут работать карты иностранных банков, а карты российских банков не будут работать за ее пределами. Казахстанцы, у которых есть карты дочерних российских банков, открытых в Казахстане, также не смогут проводить операции с ними на территории России. Но в других странах они могут быть доступны. То есть, это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт с платежными системами Visa и MasterCard. Платежные системы Union pay и МИР продолжают работать в штатном режиме. Можно ли переводить деньги на российские карты На вопрос, можно ли переводить деньги из Казахстана в Россию, в Kaspi.kz нам ответили, что, в связи с приостановкой работы платежных систем Masterсard и Visa в России, переводы на карты российских банков будут недоступны. По той же причине недоступны переводы с карт российских банков на карты, выпущенные в других странах, в том числе в Казахстане. При этом казахстанцы по-прежнему могут переводить деньги на карты других банков мира. Как перевести деньги в рамках ограничений Для того, чтобы переводить деньги из Казахстана в Россию и получать их с российской стороны, можно обратить внимание на карты других платежных систем. Например, как пишет новостной интернет-портал мультимедийного информационного центра «Известия», в российских банках резко вырос спрос на карты китайской платежной системы UnionPay, которая пока не ограничивала свою деятельность на территории России. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков В казахстанских банках также можно открыть карты платежной системы UnionPay. Это указано на официальных сайтах как минимум двух банков – Halyk Bank и Altyn Bank. Клиенты остальных банков могут уточнить, доступно ли им оформление такой карты. При этом, как россиянам, так и казахстанцам, стоит уточнить условия данной платежной системы – стоимость обслуживания, где принимают карту, какие переводы доступны, есть ли возможность пополнения с карт других платежных систем и так далее. Пресс-служба банка ВТБ (Казахстан), между тем, нам ответила, что есть еще один способ межбанковских переводов, не привязанный к платежным системам: «ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам услугу по переводу денежных средств с текущих счетов, открытых в банке, в российских рублях на текущие счета в банках РФ. Также можно делать переводы в обратном порядке с текущих счетов банков РФ на счета клиентов в ВТБ (Казахстан). Выполнить переводы можно в отделениях банка. Юридическим лицам-клиентам ВТБ (Казахстан) транзакции с РФ в российских рублях доступны в полном объеме». В банке также отмечают, что в настоящее время переводы по картам ВТБ (Казахстан) Visa и Mastercard за границу не доступны. Отметим, что перевести деньги с казахстанского счета на зарубежный могут и клиенты некоторых других банков. Попробовать это сделать можно и в мобильном приложении. Нюансы также следует уточнить в банке, где открыт счет. Дело в том, что платежные системы обслуживают именно карты, а банковские счета имеют свой номер и могут существовать отдельно, поэтому ограничения на них не должны действовать. Альтернативные системы переводов Напомним, что перевести деньги наличными без открытия банковского счета и безналичным способом также можно и с помощью международных систем денежных переводов. Но здесь также могут наблюдаться ограничения. Например, Россия уже была отключена от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. При этом одними из самых популярных среди казахстанцев как раз являются три российские системы денежных переводов - Золотая корона, Contact и Юнистрим. С помощью них можно переводить деньги в Россию и в ряд других стран, если не будут введены какие-либо ограничения. Стоимость таких переводов может быть выше межбанковских. Но, если есть выбор, всегда можно сравнить условия.
Читайте больше: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1960034-kak-perevesti-dengi-iz-kazahstana-posle-prekrascheniya-raboty-visa-i-mastercard-v-rossii/