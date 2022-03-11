Тутушкин сменил Биртанова на посту зампреда Нацбанка Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Марта 2022 в 17:56:42
«Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении в пятницу.
Про Тутушкина известно, что ранее он был директором департамента денежно-кредитной политики Нацбанка.
«Распоряжением главы государства Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя председателя Национального ьбанка Республики Казахстан», - добавили в Акорде.
Биртанов был заместителем главы Нацбанка с марта 2019 года.