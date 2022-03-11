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Политика
Тутушкин сменил Биртанова на посту зампреда Нацбанка Казахстана
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danilov 11 Марта 2022 в 17:56:42
Виталий Тутушкин назначен заместителем председателя Национального банка, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан», - говорится в сообщении в пятницу.

Про Тутушкина известно, что ранее он был директором департамента денежно-кредитной политики Нацбанка.
«Распоряжением главы государства Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя председателя Национального ьбанка Республики Казахстан», - добавили в Акорде.

Биртанов был заместителем главы Нацбанка с марта 2019 года.

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