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Политика
США проводят консультации для снижения влияния антироссийских санкций на РК
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danilov 11 Марта 2022 в 21:20:06
Состоялись казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для минимизации негативного воздействия от антироссийских санкций США на экономику Казахстана.

Мероприятие прошло при содействии Посольства РК в США, передает пресс-служба МИД РК.

От Казахстана в консультациях приняли участие представители заинтересованных государственных органов, ответственных за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую сферы, а также национальных компаний (около 80 участников).

Американская сторона информировала о недавно введенных санкциях США против России и об особенностях новых санкционных ограничений в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах. Казахстанским участникам были представлены разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами в условиях санкционного режима.
Пресс-служба МИД РК
По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 11.03.2022 в 22:33:24   # 794287
Что то не верится в добрые намерения америкосов.
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  ЛиКа 11.03.2022 в 23:40:24   # 794307
«Бойся данайцев, дары приносящих»
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