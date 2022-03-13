 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Зеленский пригласил Илона Маска
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Марта 2022 в 00:20:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 13.03.2022 в 00:33:51   # 794553
Позорище а не президент
поощрить (2) | покарать (2)
  старик 13.03.2022 в 02:02:15   # 794582
Еще одна клоунская реприза.
поощрить (3) | покарать (2)
  walker 13.03.2022 в 06:05:30   # 794585
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
поощрить (6) | покарать (5)
  bolatbol 13.03.2022 в 08:07:03   # 794590
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.

Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.

И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.

Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
поощрить (3) | покарать (1)
  Даун 13.03.2022 в 08:30:31   # 794592
Цитата: bolatbol от 13.03.2022 02:07:03
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.

Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.

И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.

Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
я думаю сейчас самое время напасть на Россию снизу пока она занята Украиной.
поощрить | покарать
  Мура45 13.03.2022 в 08:44:18   # 794593
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!


Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
поощрить (1) | покарать
  Даун 13.03.2022 в 08:55:04   # 794595
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!


Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
обидно что ты так плоха отзывается о Русских, ненависть страшная, хотя размышляешь по русских на русскоязычном сайте, баран ты и есть баран
поощрить (2) | покарать (1)
  Мура45 13.03.2022 в 09:11:35   # 794597
Даун, ты, по ходу, реально тупой.
Найди тот мой коммент, где я плохо отзываюсь именно о русских?
поощрить (1) | покарать
  Panasonic 13.03.2022 в 09:41:27   # 794601
Цитата: bolatbol от 13.03.2022 02:07:03
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.

Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.

И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.

Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.

Ты сначала на мои предъявы к тебе ответь, предатель нации.
поощрить (2) | покарать (1)
  Panasonic 13.03.2022 в 09:46:03   # 794602
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!


Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.

Вообще, по Карамзину, вся Россия и зародилась от Киева.

Два чиновника были изгнаны из Византии, они поплыли на север по Черному морю, доплыли до берегов (Крым), и решили основать город подальше от берегов. Так они севернее Крыма и основали Киев. И отсюда и пошли все княжества.
поощрить (2) | покарать
  Panasonic 13.03.2022 в 09:49:27   # 794603
Цитата: Даун от 13.03.2022 02:55:04
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!


Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
обидно что ты так плоха отзывается о Русских, ненависть страшная, хотя размышляешь по русских на русскоязычном сайте, баран ты и есть баран

А потому что вы, обратись к вам на казахском, вы с хуй пойми откуда взявшейся гордостью заявляете: "Я не понимаю по-казахски". И стоите, как олухи.
поощрить (2) | покарать
  Ал 13.03.2022 в 10:14:05   # 794604
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Тем что сетуя на обман помощь от Запада требует?
Его рейтинг поднялся лишь на войне, а население не столько на его пропаганде, как на отпоре сплотилось.

Пока в обороне, вооруженные Западом до зубов противотанковыми средствами с ПЗРК, смогли лишь притормозить, но остановить не получается.
По сей причине пришлось гражданских вооружить. Сопутствующим явлением проявились случаи убийств и мародерство.

Чем война поможет Казахстану? Многочисленные жадные посредники с экономики уйдут?
поощрить | покарать
  Ал 13.03.2022 в 10:29:49   # 794606
Злорадство нациков связано с тем что ослабела угроза по "зубам" за притеснение "гостей" получить. Так как постоянно упоминают, то очевидно что им признаков уважения для самооценки не хватает...
поощрить | покарать
  Panasonic 13.03.2022 в 10:42:55   # 794609
Цитата: Ал от 13.03.2022 04:29:49
Злорадство нациков связано с тем что ослабела угроза по "зубам" за притеснение "гостей" получить. Так как постоянно упоминают, то очевидно что им признаков уважения для самооценки не хватает...

По зубам? От здешних ватных терпил что ли?))

Да они тут кроме как покарать ничего не могут

Только и делают, что карают и проглатывают все оскорбления на этом сайте
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь