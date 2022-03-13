Зеленский пригласил Илона Маска

Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.