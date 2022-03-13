Зеленский пригласил Илона Маска

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danilov 13 Марта 2022 в 00:20:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.
И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.
Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
Цитата: bolatbol от 13.03.2022 02:07:03я думаю сейчас самое время напасть на Россию снизу пока она занята Украиной.
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.
Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.
И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.
Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.
Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.
И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.
Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18обидно что ты так плоха отзывается о Русских, ненависть страшная, хотя размышляешь по русских на русскоязычном сайте, баран ты и есть баран
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Найди тот мой коммент, где я плохо отзываюсь именно о русских?
Цитата: bolatbol от 13.03.2022 02:07:03
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.
Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.
И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.
Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
Что будет с нами, если победит Украина? "Народ" России свергнет Путина в результате революции, к власти придет проамериканский президент, который откажется от ядерного оружия. Потом разделмт Россию на части, все предприятия перейдут американским компаниям.
Что будет у нас? Здесь пройдут митинги, шал кет, да здравствует Туран. Придет Турция, начнется перераспределение собственности, резня и этнические притеснения. Китай забеспокоился о своих инвестициях. Начнется антикитайская истерия. Потом война между тураном и Китаем. В последний момент вмешается США.э и победят Китай.
И что, будет процветать Туран, с нефтью, ураном, металлами? США потребует разоружения НАТО, турков отправят домой и приберут все ресурсы себе. Все способные работать за еду будут работать на американского хозяина, остальные вымрут. На земле должен остаться миллиард людей, остальные лишние, по их раскладкам.
Если я не прав, обоснуйте, может быть я соглашусь с вами.
Ты сначала на мои предъявы к тебе ответь, предатель нации.
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Вообще, по Карамзину, вся Россия и зародилась от Киева.
Два чиновника были изгнаны из Византии, они поплыли на север по Черному морю, доплыли до берегов (Крым), и решили основать город подальше от берегов. Так они севернее Крыма и основали Киев. И отсюда и пошли все княжества.
Цитата: Даун от 13.03.2022 02:55:04
Цитата: Мура45 от 13.03.2022 02:44:18обидно что ты так плоха отзывается о Русских, ненависть страшная, хотя размышляешь по русских на русскоязычном сайте, баран ты и есть баран
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Великодержавники всё это время ором кричали, что, мол де, украинцев, как нацию, придумал Ленин. А оказалось, что украинцев, как единую нацию, создали, объединили, сплотили сами же великодержавники, и теперь сами же от от этой нации получают пиздюлин да пинков.
Правильно - гопников надо прилюдно пинать по сраке и бить, как зарвавшуюся девку, шапалаками.
А потому что вы, обратись к вам на казахском, вы с хуй пойми откуда взявшейся гордостью заявляете: "Я не понимаю по-казахски". И стоите, как олухи.
Цитата: walker от 13.03.2022 00:05:30Тем что сетуя на обман помощь от Запада требует?
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Нв самом деле сейчас жалким клоуном выглядит Путин.
Зеленский сейчас президент великой державы, ибо так сплотить нацию и дать отпор "мощной" армии орков может только настоящий президент.
Жарайсың, Зеленский! Слава Украине! Алға Қазақстан!
Его рейтинг поднялся лишь на войне, а население не столько на его пропаганде, как на отпоре сплотилось.
Пока в обороне, вооруженные Западом до зубов противотанковыми средствами с ПЗРК, смогли лишь притормозить, но остановить не получается.
По сей причине пришлось гражданских вооружить. Сопутствующим явлением проявились случаи убийств и мародерство.
Чем война поможет Казахстану? Многочисленные жадные посредники с экономики уйдут?
Цитата: Ал от 13.03.2022 04:29:49
Злорадство нациков связано с тем что ослабела угроза по "зубам" за притеснение "гостей" получить. Так как постоянно упоминают, то очевидно что им признаков уважения для самооценки не хватает...
Злорадство нациков связано с тем что ослабела угроза по "зубам" за притеснение "гостей" получить. Так как постоянно упоминают, то очевидно что им признаков уважения для самооценки не хватает...
По зубам? От здешних ватных терпил что ли?))
Да они тут кроме как покарать ничего не могут
Только и делают, что карают и проглатывают все оскорбления на этом сайте