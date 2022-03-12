28 тонн медикаментов – Казахстан отправит гуманитарный груз в Украину

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danilov 13 Марта 2022 в 20:13:14
Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы.
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны. Всего отправят 17 наименований лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.
https://www.zakon.kz/6009185-bolee-28-tonn-medikamentov-otpravit-kazakhstan-kak-gumanitarnuiu-pomoshch-v-ukrainu.html
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