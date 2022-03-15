 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Великобритания может возвести Владимира Зеленского в рыцарское достоинство
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Марта 2022 в 10:00:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 15.03.2022 в 10:14:29   # 794730
Клоуна в рыцари? Достойно Великой Британии!
поощрить (4) | покарать
  Zoggyla 15.03.2022 в 10:18:14   # 794733
Опередил. Но Олег Попов наверное заслуживал этот титул.
поощрить | покарать
  troll 15.03.2022 в 11:33:24   # 794736
после элтона джона не удивлен. но хотелось бы напомнить, что брежнев был четырежды герой, а звание героя россии дают тоже фиг пойми...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь