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Великобритания может возвести Владимира Зеленского в рыцарское достоинство
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danilov 15 Марта 2022 в 10:00:47
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bIP6bIC
15.03.2022 в 10:14:29
# 794730
Клоуна в рыцари? Достойно Великой Британии!
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Zoggyla
15.03.2022 в 10:18:14
# 794733
Опередил. Но Олег Попов наверное заслуживал этот титул.
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troll
15.03.2022 в 11:33:24
# 794736
после элтона джона не удивлен. но хотелось бы напомнить, что брежнев был четырежды герой, а звание героя россии дают тоже фиг пойми...
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