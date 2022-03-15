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Политика
Запрет на вывоз сахара и зерновых
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danilov 15 Марта 2022 в 12:39:44
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны, сообщила пресс-служба кабмина.

Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён, сообщает вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Завизировала внесённые Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён", - сообщила она.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ka3ax001 15.03.2022 в 13:26:38   # 794749
Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений: «мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки!».
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  Мура45 15.03.2022 в 13:31:17   # 794750
Цитата: ka3ax001 от 15.03.2022 07:26:38
Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений: «мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки!».


Смех смехом, но из за ошибочной политики декоммунизатора, мы тоже получили аналогичные неудобства.
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  Zoggyla 15.03.2022 в 13:47:45   # 794754
А не отработать ли смену в фонд помощи голодающей России? Вспомнить былое, так сказать.
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  Panasonic 15.03.2022 в 14:29:53   # 794766
Цитата: ka3ax001 от 15.03.2022 07:26:38
Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений: «мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки!».

Семимильными шагами мчатся к дефициту продовольствии первой необходимости.
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