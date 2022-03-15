Очередная фотосессия Макрона, изображающая его глубокую озабоченность всем происходящим

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danilov 15 Марта 2022 в 12:57:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 08:18:44
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"
Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.
Экспорт запрещают не в ответ санкциям, а из-за того, что самим начинает не хватать.
Цитата: Panasonic от 15.03.2022 08:33:53О резком увеличении численности населения за последний месяц не слыхал. Раньше всем хватало. Обоснуйте.
Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.
Экспорт запрещают не в ответ санкциям, а из-за того, что самим начинает не хватать.
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 08:18:44
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"
Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.
Экспорт запрещают не в ответ санкциям, а из-за того, что самим начинает не хватать.
Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.панасоник, Вы так легко раздаете обидные определения, что у меня к Вам вопрос: а Вы , лично Вы чья подстилка? Вы ведь тоже топите за запад, и Quote:
Все приподносит в хороших для них свете.это я Вас процитировал. Ну и попутно разъясните, чем быть подстилкой Путина хуже чем быть подстилкой коллективного запада. или лично байдена? Ваш то "цивилизованный" запад ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ на гибель мирных жителей от рук ВСУ в Донецке, но продолжают ролик мусолить об "убитой" беременной женщине, которая и вовсе жива и здорова. Ну и попутно хотелось бы узнать Ваше личное мнение по поводу нанесения ракетного(запрещенного боеприпаса) удара по центру Донецка?