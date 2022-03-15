Очередная фотосессия Макрона, изображающая его глубокую озабоченность всем происходящим

Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"