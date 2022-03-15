 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Очередная фотосессия Макрона, изображающая его глубокую озабоченность всем происходящим
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Марта 2022 в 12:57:39

1280x843
( 114.58Кб)

839x1280
( 149.51Кб)

842x1280
( 108.29Кб)

1280x839
( 105.43Кб)

842x1280
( 140.04Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 15.03.2022 в 13:39:36   # 794752
конечно, блокада россии больно бьет по интересам 5й республики в рф...
поощрить | покарать
  Zoggyla 15.03.2022 в 13:54:16   # 794759
Аки пчела, весь в трудах и заботах о будущем Европы, конечно же во главе с Францией. Миротворец и просто человечище!
поощрить | покарать
  bolatbol 15.03.2022 в 14:18:44   # 794764
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"
поощрить (1) | покарать
  Panasonic 15.03.2022 в 14:33:53   # 794768
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 08:18:44
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"

Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.

Экспорт запрещают не в ответ санкциям, а из-за того, что самим начинает не хватать.
поощрить (1) | покарать
  Manitu 15.03.2022 в 14:50:32   # 794771
Цитата: Panasonic от 15.03.2022 08:33:53
Цитата: bolatbol от 15.03.2022 08:18:44
Макрон надел куртку. Во дворце было прохладно. Этот Байден требовал отказаться от русского газа, а как выживать не сказал. "Что делать, Эммануэль, что делать? Без дешёвого газа встали заводы, нет удобрений, это значит не будет урожая. Голод грозит Франции, а Джо только улыбается. Путин ещё и еду запретил экспортировать, нам что, опять лягушек есть? Что делать, подскажи мне, о мой бог?"

Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.

Экспорт запрещают не в ответ санкциям, а из-за того, что самим начинает не хватать.
О резком увеличении численности населения за последний месяц не слыхал. Раньше всем хватало. Обоснуйте.
поощрить | покарать
  Даун 15.03.2022 в 15:30:57   # 794774
По с равнению с Путином это детский сад гребанный
поощрить | покарать
  старик 15.03.2022 в 16:41:44   # 794784
А кто говорил что будет легко?
поощрить | покарать
  старик 15.03.2022 в 16:50:19   # 794785
Quote:
Запретил экспортировать. Типичная подстилка рфашистов. Все приподносит в хороших для них свете.
панасоник, Вы так легко раздаете обидные определения, что у меня к Вам вопрос: а Вы , лично Вы чья подстилка? Вы ведь тоже топите за запад, и Quote:
Все приподносит в хороших для них свете.
это я Вас процитировал. Ну и попутно разъясните, чем быть подстилкой Путина хуже чем быть подстилкой коллективного запада. или лично байдена? Ваш то "цивилизованный" запад ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ на гибель мирных жителей от рук ВСУ в Донецке, но продолжают ролик мусолить об "убитой" беременной женщине, которая и вовсе жива и здорова. Ну и попутно хотелось бы узнать Ваше личное мнение по поводу нанесения ракетного(запрещенного боеприпаса) удара по центру Донецка?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь