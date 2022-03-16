Послание Президента

danilov 16 Марта 2022 в 11:04:01
"Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки.
Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества"
Отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беззаконие.
Среди пытавшихся совершить переворот были известные личности на высоких постах, стремившиеся захватить власть, среди участников были военные чиновники, которые давали ложные данные, в итоге пришлось обратиться к ОДКБ.
Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности. Я заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали.
Больше послаблений в законодательстве о мирных собраниях не будет.
«Мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни»
Нашей стране нужны кардинальные реформы, в противном случае - застой, да и январские события стали определенным следствием застоя.
Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана.
Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.
Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
Токаев предложил законодательно запретить членство президента в каких-либо партиях.
Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятия политических должностей и руководителей квазигосударственных структур.
Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят «правила игры» и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества».
Депутатов в Казахстане станет меньше. Токаев отметил, что лучше качество, чем количество.
Мажилис наделяется правом принимать законы.
"Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах".
Председатели и члены ЦИК, члены счетного комитета и конституционного совета должны выйти из партий, а акимам нужно запретить возглавлять филиалы партий
Токаев решил на треть сократить президентскую квоту в сенате
Вместо счетного комитета поручаю сформировать высшую аудиторскую палату
Президент будет назначать акимов городов с учетом итогов косвенных выборов в маслихатах
Токаев сообщил, что 70% мажилиса будет формироваться на по пропорциональной основе, 30% - по мажоритарной: Отсутствие возможности участия беспартийных в выборах снизило доверие народа к выборам.
Не выполнивших предвыборные обещания депутатов намерены лишать мандатов
Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии
Токаев предлагает закрепить в законодательстве деятельность наблюдателей и возможность агитации в соцсетях.
Токаев предлагает воссоздать Конституционный суд.
«Важно внедрить системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. Эту функцию предлагаю закрепить за Генеральной прокуратурой. Следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе».
СМИ должны быть свободными и конкурентоспособными. Отечественные СМИ должны обладать своим видением происходящего в мире. От этого зависит государственная безопасность. СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Журналисты должны искренне переживать за страну.
Нужно пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, общества и тенденций развития медиасферы.
Токаев подчеркнул, что СМИ должны работать не по заказам извне и не за теневые кланы.
Поэтому он призывает журналистов к ответственности и осторожному обращению со словом.
Токаев предложил сформировать национальный Курултай, в который войдут представители всех регионов, депутаты, представители НПО.
Токаев поручил создать Абайскую область с адмцентром в Семее.
Создается Улытауская область с адмцентром в Жезказгане.
Алматинскую область разделят на Жетсускую и Алматинскую области с адмцентрами в Талдыкоргане и Капшагае
Токаев поддержал переименование Капшагая в Конаев
Токаев потребовал увеличить продажу части валютной выручки компаниями с госучастием и ждет продаж валютной выручки от частных недропользователей
Токаев: Решения должны сейчас приниматься максимум в течение трех дней, а в идеале - в течение суток
Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня
— У нашей страны есть все инструменты для предотвращения масштабного кризиса. Финансовой сфере необходимо снизить спекулятивный спрос, в том числе извне. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного «сжигания» наших резервов. Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении.
Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.
В Новом Казахстане мы должны следовать главному принципу: разные взгляды, но единая нация.
Токаев завершил своё выступление, призвав сограждан к единству.