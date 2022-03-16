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Политика
Послание Президента
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danilov 16 Марта 2022 в 11:04:01


"Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки.

Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества"

Отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть для того, чтобы творить беззаконие.

Среди пытавшихся совершить переворот были известные личности на высоких постах, стремившиеся захватить власть, среди участников были военные чиновники, которые давали ложные данные, в итоге пришлось обратиться к ОДКБ.

Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности. Я заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали.

Больше послаблений в законодательстве о мирных собраниях не будет.

«Мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни»

Нашей стране нужны кардинальные реформы, в противном случае - застой, да и январские события стали определенным следствием застоя.

Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана.

Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Токаев предложил законодательно запретить членство президента в каких-либо партиях.

Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятия политических должностей и руководителей квазигосударственных структур.

Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят «правила игры» и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества».

Депутатов в Казахстане станет меньше. Токаев отметил, что лучше качество, чем количество.

Мажилис наделяется правом принимать законы.

"Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах".

Председатели и члены ЦИК, члены счетного комитета и конституционного совета должны выйти из партий, а акимам нужно запретить возглавлять филиалы партий

Токаев решил на треть сократить президентскую квоту в сенате

Вместо счетного комитета поручаю сформировать высшую аудиторскую палату

Президент будет назначать акимов городов с учетом итогов косвенных выборов в маслихатах

Токаев сообщил, что 70% мажилиса будет формироваться на по пропорциональной основе, 30% - по мажоритарной: Отсутствие возможности участия беспартийных в выборах снизило доверие народа к выборам.

Не выполнивших предвыборные обещания депутатов намерены лишать мандатов

Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии

Токаев предлагает закрепить в законодательстве деятельность наблюдателей и возможность агитации в соцсетях.

Токаев предлагает воссоздать Конституционный суд.

«Важно внедрить системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. Эту функцию предлагаю закрепить за Генеральной прокуратурой. Следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе».

СМИ должны быть свободными и конкурентоспособными. Отечественные СМИ должны обладать своим видением происходящего в мире. От этого зависит государственная безопасность. СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Журналисты должны искренне переживать за страну.

Нужно пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, общества и тенденций развития медиасферы.

Токаев подчеркнул, что СМИ должны работать не по заказам извне и не за теневые кланы.

Поэтому он призывает журналистов к ответственности и осторожному обращению со словом.

Токаев предложил сформировать национальный Курултай, в который войдут представители всех регионов, депутаты, представители НПО.

Токаев поручил создать Абайскую область с адмцентром в Семее.

Создается Улытауская область с адмцентром в Жезказгане.

Алматинскую область разделят на Жетсускую и Алматинскую области с адмцентрами в Талдыкоргане и Капшагае

Токаев поддержал переименование Капшагая в Конаев

Токаев потребовал увеличить продажу части валютной выручки компаниями с госучастием и ждет продаж валютной выручки от частных недропользователей

Токаев: Решения должны сейчас приниматься максимум в течение трех дней, а в идеале - в течение суток

Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня

— У нашей страны есть все инструменты для предотвращения масштабного кризиса. Финансовой сфере необходимо снизить спекулятивный спрос, в том числе извне. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного «сжигания» наших резервов. Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении.

Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.

В Новом Казахстане мы должны следовать главному принципу: разные взгляды, но единая нация.

Токаев завершил своё выступление, призвав сограждан к единству.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 16.03.2022 в 11:59:38   # 794851
Quote:
"Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения, а возможно и выборах, в маслихатах.

По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов. В то же время за Главой государства сохраняется право освобождение от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами", - заявил Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.


все ясно
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  Dimmon 16.03.2022 в 12:25:08   # 794856
Quote:
«Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус мажиласа будет формироваться по следующей схеме: 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Смежная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения».


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  Dimmon 16.03.2022 в 15:17:23   # 794862
Quote:
Спекуляции на рынках не должны стать причинами неоправданного сжигания золотовалютных резервов Казахстана, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В рамках исполнения договорных обязательств банки второго уровня должны контролировать и мониторить приобретение валюты их клиентами. Следует установить жесткий контроль за соблюдением этого требования банками. Спекуляции на рынках не должны стать причинами неоправданного сжигания наших резервов», — сказал Токаев в среду, обращаясь с посланием к народу Казахстана.

По его словам, правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и, прежде всего, обеспечить устойчивость национальной валюты, как ключевой фактор экономической безопасности.

Последние события в мире оказали, по его данным, давление на курс тенге. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными денежными перетоками. В финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне. Подписан указ, ограничивающий вывоз валюты.

«Крупные институциональные игроки должны покупать валюту только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажу своей валютной выручки», — сказал глава государства.

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