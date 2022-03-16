Послание Президента

Quote: "Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения, а возможно и выборах, в маслихатах.



По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов. В то же время за Главой государства сохраняется право освобождение от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами", - заявил Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.



все ясно



Quote: «Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус мажиласа будет формироваться по следующей схеме: 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Смежная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения».



