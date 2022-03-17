Зеленский выступил перед Конгрессом США

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danilov 17 Марта 2022 в 14:31:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Конечно, они еще могут много дерьма сгенерировать, но это как раз не от могущества.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Я не могу знать что они планировали
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01Пруфы давай, развитой.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:39:21
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01Пруфы давай, развитой.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Тебе что ли? Который сливается на полпути? Пфф.
Ты охуительно переоцениваешь свою значимость
З.Ы. Блицкриг получился? Не-а. Вот тебе и пруф.
Зассал?
Похлеще детской травмы будет
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:51:12
Это когда ты темпларом был?
Это когда ты темпларом был?
Помнишь оказывается)) Я думал ты и здесь сольешься))
Когда ты был то ли факинг-тонгом, то ли еще кто ты там. У тебя столько масок, хрен разберешь
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:55:11Не меньше чем у твоей любимой америги
Помнишь оказывается)) Я думал ты и здесь сольешься))
Когда ты был то ли факинг-тонгом, то ли еще кто ты там. У тебя столько масок, хрен разберешь
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:51:12
Это когда ты темпларом был?
Это когда ты темпларом был?
Помнишь оказывается)) Я думал ты и здесь сольешься))
Когда ты был то ли факинг-тонгом, то ли еще кто ты там. У тебя столько масок, хрен разберешь
Ара горный 17.03.2022 в 15:58:59 # 794971
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Все только началось...
Ара горный 17.03.2022 в 16:00:50 # 794973
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50Да ты и считать умеешь!Только плохо
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:58:46
И вообще, надоел ты. Можешь не отвечать. Гудбай.
И вообще, надоел ты. Можешь не отвечать. Гудбай.
Ты сам первый встрял. Что, уже устал? Организм уже не тот, старичок?
Ара горный 17.03.2022 в 16:08:20 # 794979
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:05:17
Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
Да хз, я плохо считаю. Можету него еще где неучтенные вафлеприёмники есть?
И это пишет даун, ну-ну.
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:08:20
Да хз, я плохо считаю. Можету него еще где неучтенные вафлеприёмники есть?
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:05:17
Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
Да хз, я плохо считаю. Можету него еще где неучтенные вафлеприёмники есть?
Спермоприемники)) Называй вещи своими именами ))
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36я так понял задел, извеняюсь
И это пишет даун, ну-ну.
И это пишет даун, ну-ну.
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36я так понял задел, извеняюсь
И это пишет даун, ну-ну.
И это пишет даун, ну-ну.
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 09:58:59
Все только началось...
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Все только началось...
Это очень плохо если так
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36я так понял задел, извеняюсь
И это пишет даун, ну-ну.
И это пишет даун, ну-ну.
Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.
Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.
Как мы любим переводить стрелки.
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:22:05
Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.
Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.
Как мы любим переводить стрелки.
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36я так понял задел, извеняюсь
И это пишет даун, ну-ну.
И это пишет даун, ну-ну.
Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.
Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.
Как мы любим переводить стрелки.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:36:24
Я не могу знать что они планировали
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.
А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Я не могу знать что они планировали
Если не знаешь че лезишь со своими выводами? Пиздес польный рашке
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 10:22:55
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:22:05
Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.
Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.
Как мы любим переводить стрелки.
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36я так понял задел, извеняюсь
И это пишет даун, ну-ну.
И это пишет даун, ну-ну.
Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.
Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.
Как мы любим переводить стрелки.
У тебя истерический смех. Выходи из сайта. Почитай поэзии, как Гудзон. Может, потушишь пукан
У Гудзона вроде получается так тушить)
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
8 лет у жители Украины не было даты 9 мая, не могли цветы возложить на памятники ВОВ, по быстрей бы Украину освободили от пидара-----сов. У нас среди коментарщиков тоже много баранов
8 лет у жители Украины не было даты 9 мая, не могли цветы возложить на памятники ВОВ, по быстрей бы Украину освободили от пидара-----сов. У нас среди коментарщиков тоже много баранов
От таких как ты орков страны освобождаем. Успешно.