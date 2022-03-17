Зеленский выступил перед Конгрессом США

Цитата: Даун от

Цитата: Panasonic от

Цитата: Даун от

У нас среди коментарщиков тоже много баранов У нас среди коментарщиков тоже много баранов

И это пишет даун, ну-ну. И это пишет даун, ну-ну. я так понял задел, извеняюсь

Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.Как мы любим переводить стрелки.