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Политика
Зеленский выступил перед Конгрессом США
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danilov 17 Марта 2022 в 14:31:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ka3ax001 17.03.2022 в 15:04:18   # 794950
Помните посты Кремля, что они будут отдавать долги России рублями и плевать им на то, что долги в долларах? Так вот, Путин и тут обосрался. России выплатила купонный доход по двум выпускам российских еврооблигаций на $117,2 млн. Выплатила долларами. А все остальное - это лишь путинское бахвальство и ложь.
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  КЕДЫ 17.03.2022 в 15:13:00   # 794952
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.
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  walker 17.03.2022 в 15:22:33   # 794954
Кеды, по-моему Путин переоценен. Как и российская армия.
Конечно, они еще могут много дерьма сгенерировать, но это как раз не от могущества.
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  Panasonic 17.03.2022 в 15:33:01   # 794956
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.

Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.

А они планировали за 96 часов выиграть войну.
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  КЕДЫ 17.03.2022 в 15:36:24   # 794959
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.

Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.

А они планировали за 96 часов выиграть войну.


Я не могу знать что они планировали
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  Zoggyla 17.03.2022 в 15:39:21   # 794961
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.

Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.

А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Пруфы давай, развитой.
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  Panasonic 17.03.2022 в 15:42:00   # 794962
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:39:21
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.

Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.

А они планировали за 96 часов выиграть войну.
Пруфы давай, развитой.

Тебе что ли? Который сливается на полпути? Пфф.
Ты охуительно переоцениваешь свою значимость

З.Ы. Блицкриг получился? Не-а. Вот тебе и пруф.
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  Panasonic 17.03.2022 в 15:49:20   # 794964
Насчет диванного - это легко исправить. Ты вроде бы однажды на нервах предложил мне стрелкануть в реале. Но быстро стер свое сообщение.

Зассал?
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  Zoggyla 17.03.2022 в 15:51:12   # 794965
Это когда ты темпларом был?
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  Panasonic 17.03.2022 в 15:51:48   # 794966
И да, потрошитель/не потрошитель, но вполне задеваю чувства местных недоразвитых, и подрываю им пукан.

Похлеще детской травмы будет
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  Panasonic 17.03.2022 в 15:55:11   # 794967
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:51:12
Это когда ты темпларом был?

Помнишь оказывается)) Я думал ты и здесь сольешься))

Когда ты был то ли факинг-тонгом, то ли еще кто ты там. У тебя столько масок, хрен разберешь
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  Zoggyla 17.03.2022 в 15:57:23   # 794969
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:55:11
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:51:12
Это когда ты темпларом был?

Помнишь оказывается)) Я думал ты и здесь сольешься))

Когда ты был то ли факинг-тонгом, то ли еще кто ты там. У тебя столько масок, хрен разберешь
Не меньше чем у твоей любимой америги
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  Zoggyla 17.03.2022 в 15:58:46   # 794970
И вообще, надоел ты. Можешь не отвечать. Гудбай.
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  Ара горный 17.03.2022 в 15:58:59   # 794971
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.


Все только началось...
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  Ара горный 17.03.2022 в 16:00:50   # 794973
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
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  Zoggyla 17.03.2022 в 16:01:55   # 794974
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.
Да ты и считать умеешь!Только плохо
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  Даун 17.03.2022 в 16:04:59   # 794975
8 лет у жители Украины не было даты 9 мая, не могли цветы возложить на памятники ВОВ, по быстрей бы Украину освободили от пидара-----сов. У нас среди коментарщиков тоже много баранов
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:05:17   # 794976
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.

Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:07:43   # 794978
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 09:58:46
И вообще, надоел ты. Можешь не отвечать. Гудбай.


Ты сам первый встрял. Что, уже устал? Организм уже не тот, старичок?
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  Ара горный 17.03.2022 в 16:08:20   # 794979
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:05:17
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.

Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две


Да хз, я плохо считаю. Можету него еще где неучтенные вафлеприёмники есть?
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:08:36   # 794980
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
У нас среди коментарщиков тоже много баранов

И это пишет даун, ну-ну.
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:09:41   # 794981
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:08:20
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:05:17
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 10:00:50
Зоггуля у нас временно двухаккаунтный, а раньше был трехаккаунтным.

Раньше принимал в три дырки, сейчас только в две


Да хз, я плохо считаю. Можету него еще где неучтенные вафлеприёмники есть?

Спермоприемники)) Называй вещи своими именами ))
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  Даун 17.03.2022 в 16:12:52   # 794983
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  Zoggyla 17.03.2022 в 16:13:44   # 794984
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  КЕДЫ 17.03.2022 в 16:16:58   # 794987
Цитата: Ара горный от 17.03.2022 09:58:59
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.


Все только началось...


Это очень плохо если так
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:22:05   # 794992
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
У нас среди коментарщиков тоже много баранов

И это пишет даун, ну-ну.
я так понял задел, извеняюсь

Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.

Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.

Как мы любим переводить стрелки.
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  Zoggyla 17.03.2022 в 16:22:55   # 794994
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:22:05
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
У нас среди коментарщиков тоже много баранов

И это пишет даун, ну-ну.
я так понял задел, извеняюсь

Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.

Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.

Как мы любим переводить стрелки.
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  Walter 17.03.2022 в 16:24:37   # 794996
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:36:24
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 09:33:01
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2022 09:13:00
Выступай не выступай, как Путин решит- в таком виде и будет вопрос с Украиной закрыт когда нибудь. Поскорее бы уже все это закончилось.

Ключевое слово - когда-нибудь. Блицкрига не получилось.

А они планировали за 96 часов выиграть войну.


Я не могу знать что они планировали

Если не знаешь че лезишь со своими выводами? Пиздес польный рашке
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  Panasonic 17.03.2022 в 16:26:21   # 794997
Цитата: Zoggyla от 17.03.2022 10:22:55
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:22:05
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:12:52
Цитата: Panasonic от 17.03.2022 10:08:36
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
У нас среди коментарщиков тоже много баранов

И это пишет даун, ну-ну.
я так понял задел, извеняюсь

Не то чтобы задел. Просто понятно, кому адресованы эти слова.

Кстати, я к тебе не лез. Если ты первым полез, значит, это я тебя задевал все это время.

Как мы любим переводить стрелки.

У тебя истерический смех. Выходи из сайта. Почитай поэзии, как Гудзон. Может, потушишь пукан

У Гудзона вроде получается так тушить)
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  Walter 17.03.2022 в 16:27:09   # 794998
Цитата: Даун от 17.03.2022 10:04:59
8 лет у жители Украины не было даты 9 мая, не могли цветы возложить на памятники ВОВ, по быстрей бы Украину освободили от пидара-----сов. У нас среди коментарщиков тоже много баранов

От таких как ты орков страны освобождаем. Успешно.
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