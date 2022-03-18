Зеленского и народ Украины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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GoodZone 18 Марта 2022 в 08:34:52
Отмечается, что украинского лидера выдвинула на премию группа европейских политиков, среди которых бывшие и действующие министры европейских государств, а также депутаты.
В своем письме они просят комитет продлить срок для выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года. Эта мера понадобилась потому, что прием заявок уже фактически закрыт и без решения о продлении новые кандидаты не смогут попасть в число номинантов на премию.
"В свете исторически беспрецедентных событий мы почтительно призываем Комитет по Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года. Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправданно из-за текущей беспрецедентной ситуации", - говорится в обращении.
Отправители письма о выдвижении отметили, что народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления.
"Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Россией. Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и независимости - от президента Украины Владимира Зеленского до обычного человека", - заявили подписанты.
Среди политиков - бывший министр иностранных дел Эстонии, член Европейского парламента Урмас Паэт, бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, директор по политическим вопросам Гаагского центра стратегических исследований и бывший член парламента Ган тен Бруке, член Европейского парламента и вице-президент EV Эстер де Ланж, член Европарламента Катрин Лангензипен, бывшие министры обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и Йорис Воргоев, бывшие министры иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, Берт Коэндерс и Максим Ферхаген, бывший вице-премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Европарламента Гай Верхофстадт и другие.
Нобелевская премия мира - награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.
Ранее Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 18.03.2022 03:47:22
Непонял, а чё так можно, военные освобождают Украину от нациков, а премию Зеленскому
Непонял, а чё так можно, военные освобождают Украину от нациков, а премию Зеленскому
Пукан дымит, что премию дадут не русским солдатам и пуйло?
Да ради бога, пусть хоть хитлеру посмертно ее выпишут... это уже не имеет значения... Многие понимают, что цена ей 0 как в политическом так и в моральном плане...
Цитата: Софруджу от 18.03.2022 04:11:10
Я вот тоже очень уважительно отношусь к Зеленскому в этой трагедии. Я не знаю, правильно ли он себя ведёт (а кто знает?), но очень достойно. Но как же мерзок в своих высказываниях Панасоник. Удивительное свойство человека - даже когда ты думаешь, в принципе, схожим образом, он всё это так подаст, что коробит
Я вот тоже очень уважительно отношусь к Зеленскому в этой трагедии. Я не знаю, правильно ли он себя ведёт (а кто знает?), но очень достойно. Но как же мерзок в своих высказываниях Панасоник. Удивительное свойство человека - даже когда ты думаешь, в принципе, схожим образом, он всё это так подаст, что коробит
Зеленский и его соратники (те же Кличко, Геращенко и др) держатся достойно.
Если честно, до 24.02.22 Зеленского не воспринимал всерьёз. Ну, клоун он и есть клоун. Что то в этом роде. А оно вот как оборачивается.
Мнение о Кличко, как о жутко косноязычном человеке, тоже изменилось.
Есть у ребят стержень.
Ара горный 18.03.2022 в 10:42:00 # 795104
ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.
Хорошо будет, если ему дадут Нобелевскую премию мира. А на военном трибунале в Киеве будет пресса всего мира, или ЕАЭС не продаст зерно, сахар, газ. А пусть им предъявят доказательства фашизма Турчинова, Порошенко и трусость Зеленского, тянувшего с капитуляцией и виновного в жертвах мирных жителей.
Цитата: Ара горный от 18.03.2022 04:42:00
ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.
ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.
Разрешите вас поправить - ООН образовалась после второй мировой, я бы сказал по ее итогам... Или вы о Лиге наций? просто как-то некорректно текст построен...
Quote:
17 марта президент России Владимир ПУТИН произнёс, можно сказать, программную речь.
Приведу цитату.
"Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, – разрушение России.
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы".
Приведу цитату.
"Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, – разрушение России.
Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы".
а теперь сравните
Quote:
"Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!…Пройдёт время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождём и учителем..."
Вышинский, прокурор во времена СССР
Вышинский, прокурор во времена СССР
Ара горный 18.03.2022 в 11:50:07 # 795113
Цитата: GoodZone от 18.03.2022 05:07:54
Разрешите вас поправить - ООН образовалась после второй мировой, я бы сказал по ее итогам... Или вы о Лиге наций? просто как-то некорректно текст построен...
Цитата: Ара горный от 18.03.2022 04:42:00
ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.
ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.
Разрешите вас поправить - ООН образовалась после второй мировой, я бы сказал по ее итогам... Или вы о Лиге наций? просто как-то некорректно текст построен...
Я о лиге наций. А ООН её мертворожденный выкидыш.