Зеленского и народ Украины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Я вот тоже очень уважительно отношусь к Зеленскому в этой трагедии. Я не знаю, правильно ли он себя ведёт (а кто знает?), но очень достойно. Но как же мерзок в своих высказываниях Панасоник. Удивительное свойство человека - даже когда ты думаешь, в принципе, схожим образом, он всё это так подаст, что коробит

ООН только и делает что призывает и выражает озабоченность. Контора по ходу себя изжила, как Лига Наций, которая все заседала и принимала решения. Несмотря на её потуги, мир пришел ко Второй Мировой войне.

17 марта президент России Владимир ПУТИН произнёс, можно сказать, программную речь.

Приведу цитату.



"Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, – разрушение России.



Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы".

"Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!…Пройдёт время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождём и учителем..."

Вышинский, прокурор во времена СССР