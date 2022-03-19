"Президент Сирии Башар Асад нанес визит в ОАЭ впервые за 11 лет"

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Мир меняется к лучшему...

Страны ЕАЭС перейдут на расчёты в нацвалютах



«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определённой пропорции, которая закреплена договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше всё это проходило с использованием иностранной валюты, на сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах», — заявил глава министерства экономического развития России Максим Решетников.



По его словам, это один из важнейших вопросов для РФ на сегодняшний день.



«И конечно, для России очень важно, что основной объём пошлин, который мы получаем и расщепляем, будет рассчитываться в рублях. Тем самым мы приступили к формированию единого рублёвого пространства», — отметил Решетников.

Walter забанен до 19.06.2022 11:38:10

С расеей и так рублями расплачивались

Цитата: Walter от

С расеей и так рублями расплачивались С расеей и так рублями расплачивались



Пиши название страны нормально! В этом поддерживаю драгона, нельзя коверкать названия стран.

Это мелочно, подло и мерзопакостно

российские представили часто политизируют еаэс, вчера в сети активно обсуждалась эта тема, странно что болатбол выложил комментарий только российской стороны

сейчас надо трезво понимать что никто не пойдет в зону с валютой висящей на волоске и экономикой изолированной от мира на 54%, ничего личного просто бизнес



Quote: В Казахстане собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах США, передает LS.



По информации правительства, договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга.



"Данный механизм единообразен в каждом государстве и включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС", – пояснили в правительстве.



В ведомстве отметили, из-за санкций, наложенных на Россию и Беларусь, перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в эти страны в долларах невозможно.



"По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Россию и Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Казахстан, а также Армению и Кыргызстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах США", – заключили в правительстве.



Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что страны ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах.



В свою очередь министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов пояснил LS, что ни о какой единой рублевой зоне речь не идет.



"В повестке такого вопроса не стоит. Вопрос шел о том, как найти механизмы расщепления пошлины между нашими странами", – отметил он.



Источник: https://lsm.kz/importnye-tamozhennye-poshliny-kazahstana-ostanutsya-v-dollarah

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кстати механизм распределения таможенных пошлин тоже вызывает вопросы и обсуждался вчера, как я понимаю стороны пока решили отложить этот вопрос



Quote: В Россию из общей копилки сборов ЕАЭС уходило около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен.

На днях я был в Панфиловском районе Алматинской области, где аким Канат Бозумбаев делал доклад перед общественностью, – говорит представитель Союза независимого автобизнеса Казахстана Тимур Жаркенов. – Напомню всем, что именно в этом районе находится контрольно-пропускной пункт "НУР ЖОЛЫ" (РК) – "ХОРГОС" (КНР)", который считается воротами в Китай со стороны Казахстана. Через него проходят громадные деньги в виде таможенных сборов, но при этом Панфиловский район почему-то очень бедный. Аким, когда ему задали этот вопрос, ответил, что вся Алматинская область является дотационной, потому что платежи с Хоргоса уходят в страны ЕАЭС, оттуда в Казахстан возвращаются порядка 6-7%. Исходя из такого механизма, область, которая могла бы кормить полстраны, вынуждена влачить жалкое существование. Первое, что бросается в глаза в Панфиловском районе, – напрочь убитые дороги при подъезде в его столицу – город Жаркент.



Напомню, что Россию из общей копилки сборов уходит около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен.

Quote: Напомню всем: сейчас из России и Белоруссии (корректнее через России и Белоруссию) практически полностью остановлен импорт. То есть эти страны никаких платежей Казахстану производить не будут, а мы – продолжаем отдавать им свыше 90% всех таможенных платежей. Бюджет нашей страны наверняка вот-вот существенно просядет из-за этого. Я очень надеюсь, что это не перейдет в невыплаченные пенсии и заработные платы учителей и медиков, но я уверен, что повышения зарплат и пенсий ждать не стоит, несмотря на нарастающую инфляцию.



И если, кто-то считает, что Казахстан не участвует в этой войне, то он сильно ошибается. Каждый снаряд и каждая ракета, взрывающаяся сейчас в мирных городах Украины, оплачены частично и Казахстаном. А начиная с этих дней, доля участия каждого гражданина Казахстана в этой войне увеличивается в разы.

этот вопрос более чувствителен для киргизов, посмотрим как долго они будут молчать

Quote: Взаимные расчеты в рублях неприемлемы для Казахстана, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.



«Взаимные расчеты в рублях – это неприемлемый для нас сценарий, потому что сейчас против России введены санкции. Страна запретила экспорт многих товаров, в том числе, и в Казахстан. Поэтому или нам придется приостановить действие ЕАЭС, и тогда нормально, по-дружески, но вполне прагматично внедрять пошлины. Это первый вариант. А второй вариант – это взаиморасчеты в тенге, вторая по величине экономика в ЕАЭС – казахстанская», — сказал Рысмамбетов агентству КазТАГ в пятницу.



При этом он подчеркнул, что переход на рубли приведет к тому, что эффект от антироссийских санкций скажется на Казахстане.



«Тут двух мнений быть не может, потому что Россия находится под санкциями и что мы будем делать с этими рублями? Другое дело, можно проводить расчеты в каких-нибудь эквивалентах, в юанях, в евро (тем более, что в евро все нормально идет). Если сейчас перейти на рубли, то эффект от санкций скажется и на казахстанской экономике. Если мы работаем для пользы друг друга в ЕАЭС, если мы хотим это делать, то взаиморасчеты могут быть пока только в тенге. Снимут санкции – перейдем на что-нибудь другое, но тогда, или тенге (из валют ЕАЭС), или в евро», — добавил он.]

Цитата: Dimmon от

этот вопрос более чувствителен для киргизов, посмотрим как долго они будут молчать этот вопрос более чувствителен для киргизов, посмотрим как долго они будут молчать

А что они могут сказать?

Panasonic забанен до 19.06.2022 11:38:59

Цитата: Dimmon от

странно что болатбол выложил комментарий только российской стороны странно что болатбол выложил комментарий только российской стороны

А потому что он - пиздолиз всея руси.

Напомню, что Россию из общей копилки сборов уходит около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен.



Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен.



Икспеерт ))) Джунгарские ворота, а там сколько китайцем земли нарезали напомнить ??



По факту импорт, экспорт нашей страны в разы ниже, чем импорт, экспорт России. Но с нашей страной делятся, если не справедливо то обсуждайте на уровне глав стран. Раз молчат, значить все ровно там. Больше чем уверен, если реально все подсчитать, а к этому придут, то наша доля будет ещо меньше.



Вы и я не владеете полной информацией и Ваши и мои выводы основаны без фактов.



Или вы считаете, что наши чиновники не умеют считать бабки, а мож Россия не умеет?.



В данный момент у России на границе с Китаем(дальний восток) все грузы которые пересекают границу и заходят на территорию России имеют маркировку, без нее продать товар в России невозможно.



У нас пока такого нет, а может уже и есть.



Это было бы правильно с точки зрения государства.

Да кстати как концерт понравился, зрителей было очень и очень много. И Путин выступил, да и сказал так от души, в отличии от других президентов сказал без БУмажки от сердца.



Как Вам поносоники и валтеры понравилось наверное ??

И так скажу, сейчас самое время пахать делать бизнес. Лучшего времени не будет, на Украине все закончится, начнется стройка, наши товары там будут актуальны как никогда. Молодым можно дерзать.

Walter забанен до 19.06.2022 11:38:10

Цитата: СССР от

Цитата: Walter от

С расеей и так рублями расплачивались С расеей и так рублями расплачивались



Пиши название страны нормально! В этом поддерживаю драгона, нельзя коверкать названия стран.

Это мелочно, подло и мерзопакостно Пиши название страны нормально! В этом поддерживаю драгона, нельзя коверкать названия стран.Это мелочно, подло и мерзопакостно

Тебе то питух какая разница?

Димон, ты или сам заблуждаешься или сознательно стараешься ввести в заблуждение нарот.

Логически, если 90% сборов из Китая уходит в Россию/Белоруссию, то значит, они и покупают товар. Причем здесь Казахстан? Если Казахстан закупает в ЕС, то Белоруссия удерживает налог и отправляет в Казахстан. Если в общем объеме сборов это 6,5% то значит мы мало покупаем.

Walter забанен до 19.06.2022 11:38:10

Цитата: Skype от

Да кстати как концерт понравился, зрителей было очень и очень много. И Путин выступил, да и сказал так от души, в отличии от других президентов сказал без БУмажки от сердца.



Как Вам поносоники и валтеры понравилось наверное ?? Да кстати как концерт понравился, зрителей было очень и очень много. И Путин выступил, да и сказал так от души, в отличии от других президентов сказал без БУмажки от сердца.Как Вам поносоники и валтеры понравилось наверное ??

Оказывается концерта то и не было.

Концерт в Лужниках был постановкой?



Некоторые кадры из вчерашней телетрансляции поразительным образом совпали с видео годичной давности.



Может быть несколько вариантов:



1) Путину и его команде не удалось собрать нужную массовку — в качестве телеперебивок пришлось использовать кадры прошлогоднего концерта

2) Путина вообще не было или его часть была записана заранее со специально подготовленными людьми

3) Девушки и женщина с видео очень любят одеваться и располагаться одинаково — у них такая традиция на 18 марта по случаю «праздника»

Walter-всемогущий концерт отменил вчерашний сегодня .



Говорил вчера с москвичкой, она возмущалась, что в обед метро полное и полиции много, никогда такого не было, а оказалось толпа ехала на концерт...

Цитата: СССР от

Цитата: Walter от

С расеей и так рублями расплачивались С расеей и так рублями расплачивались



Пиши название страны нормально! В этом поддерживаю драгона, нельзя коверкать названия стран.

Это мелочно, подло и мерзопакостно Пиши название страны нормально! В этом поддерживаю драгона, нельзя коверкать названия стран.Это мелочно, подло и мерзопакостно



Болатбол

В экономике вы разбираетесь еще хуже чем в хлопке и текстиле, пройдите азы экономикс и межд торговли потом возвращайтесь, все мои фрагменты из статей экономистов

Обвиняете мне при этом сами закидываете дезу про рублевую зону которую РК уже опроверг

Цитата: bolatbol от

Страны ЕАЭС перейдут на расчёты в нацвалютах



«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определённой пропорции, которая закреплена договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше всё это проходило с использованием иностранной валюты, на сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах», — заявил глава министерства экономического развития России Максим Решетников.



По его словам, это один из важнейших вопросов для РФ на сегодняшний день.



«И конечно, для России очень важно, что основной объём пошлин, который мы получаем и расщепляем, будет рассчитываться в рублях. Тем самым мы приступили к формированию единого рублёвого пространства», — отметил Решетников. Страны ЕАЭС перейдут на расчёты в нацвалютах«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определённой пропорции, которая закреплена договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше всё это проходило с использованием иностранной валюты, на сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчёты в национальных валютах», — заявил глава министерства экономического развития России Максим Решетников.По его словам, это один из важнейших вопросов для РФ на сегодняшний день.«И конечно, для России очень важно, что основной объём пошлин, который мы получаем и расщепляем, будет рассчитываться в рублях. Тем самым мы приступили к формированию единого рублёвого пространства», — отметил Решетников.



⭕️ НИКАКОЙ РУБЛЁВОЙ ЗОНЫ



— Ни о какой единой рублевой зоне речь не идет. В повестке такого вопроса не стоит. Вопрос шел о том, как найти механизм, — заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов коллегам из @LSnews.



По официальной информации по итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант — для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в РФ и Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Казахстан, а также Армению и Кыргызстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах США.



@FINANCEkaz

90% уходят в Россию это все лишь ваше преположение которое вы вдруг выдаете за факт. На самом деле, распределение по странам должно поменяться что мы скоро увидим по итогам марта и апреля

Димон, твой уважаемый эксперт:

Quote: В Россию из общей копилки сборов ЕАЭС уходило около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен... – говорит представитель Союза независимого автобизнеса Казахстана Тимур Жаркенов



Это называется или дурь или сознательная фальсификация в угоду оплачиваемых интересов Запада. Почему я так думаю написал выше, опровергай

ВСЁ БУДЕТ ТЕНГЕ!



@FINANCEkaz полностью согласен с Дмитрием #ЗлымФинансистом Сочиным, что если и правда серьёзно рассматривать валюту для расчётов внутри ЕАЭС, то это должен быть однозначно ТЕНГЕ!

У Казахстана самый высокий суверенный рейтинг среди стран ЕАЭС. У России вообще дефолтный индекс сейчас и реальный дефолт на горизонте.

Тенге конвертируемая валюта. А рубль уже нет и когда будет снова — никто не знает.

У Казахстана интегрированный в международный рынок финансовый сектор. Плюс у нас есть МФЦА с английским правом и самый настоящий британский суд!

Открытые границы.

Тенге — сейчас однозначно лучший кандидат на резервную валюту.



Так что пусть своим рублем военный корабль загрузят и плывут по верному курсу

ka3ax001 19.03.2022 в 12:03:29 # 795287

Я могу конечно понять вашу патриотичность. Но давайте объективно смотреть на мир...

Quote: в РФ и Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей.

То есть внутри ЕАЭС в Россию и Белоруссию платежи казахстанская, армянская и прочие таможни будут перечислять в рублях. Конвертация проблема поставщиков, но рублевая масса увеличится.

Все идет к тому, что мировой валютой станет юань, второй рубль.

Цитата: Skype от

Да кстати как концерт понравился, зрителей было очень и очень много. И Путин выступил, да и сказал так от души, в отличии от других президентов сказал без БУмажки от сердца.



Как Вам поносоники и валтеры понравилось наверное ?? Да кстати как концерт понравился, зрителей было очень и очень много. И Путин выступил, да и сказал так от души, в отличии от других президентов сказал без БУмажки от сердца.Как Вам поносоники и валтеры понравилось наверное ??



Пока россияне стоят в очередях за сахаром и прокладками, Владимир Путин перед аудиторией "Лужников" выступал в куртке Loro Piana за чуть менее, чем полтора миллиона рублей…

Распределение импортных пошлин между странам еаэс рассчитывалось исходя из прежних реалий скажем до санкций через таможню на гр польша беларусь к нашу сторону переходило 8% то сейчас 50... 60% а может и все , то что через нас увелится поток в рф не факт т.к. поставщики и сша не позволят обходить санкции, многие товары особенно элитные больше не поставляются в рф и рб так что распредение в структуре импортных таможенных пошлин определенно изменится