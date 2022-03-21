Токаев пробирается к сцене сквозь толпу

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danilov 21 Марта 2022 в 20:33:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
А других примеров в голове не нашлось? На автомате уже? Вы как наркоман при ломке - ни о чем другом думать не можете или шизик - любую тему переводите на Россию и Путина...
А на празднике ему навряд-ли стоило чего-то опасаться.
Выходит ты
Цитата: GoodZone от 21.03.2022 16:06:35
А других примеров в голове не нашлось? На автомате уже? Вы как наркоман при ломке - ни о чем другом думать не можете или шизик - любую тему переводите на Россию и Путина...
А других примеров в голове не нашлось? На автомате уже? Вы как наркоман при ломке - ни о чем другом думать не можете или шизик - любую тему переводите на Россию и Путина...
Я на эту прокремлевскую помойку захожу чисто вату побесить
Цитата: Ал от 21.03.2022 16:27:14
Скакун под нумером 001, почему Токаев в январе к народу не вышел?
А на празднике ему навряд-ли стоило чего-то опасаться.
Выходит ты
Скакун под нумером 001, почему Токаев в январе к народу не вышел?
А на празднике ему навряд-ли стоило чего-то опасаться.
Выходит ты
А когда путлер выходил к народу во время митингов?
Выходит ты пизд@бол
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=univ&tbm=isch&q=путин+в+толпе&fir=WckrHSh_UaIKCM%252CtSzqRslscI3niM%252C_%253BYAB9HtV8hgpPaM%252Cfvp5bHdHqpbbRM%252C_%253BAyjUPK3Qhv_9OM%252CNC-DgQzfPDyGTM%252C_%253B1fXPR9zAer69zM%252C-edmUeHSUU8uKM%252C_%253BddsAKPpN_1Zx6M%252C9Alk6rNd8u_QUM%252C_%253BHk1ZPr2rIG_btM%252CL6IZ2qzFexHgrM%252C_%253BLtp-3OEkceXBxM%252Cy5hidCe3kZYezM%252C_%253BbPZdyUglKP9Q5M%252CRQv3fo5ISRV0KM%252C_%253BTsjk5sLr-viTPM%252CJUejCMd7Ju9m2M%252C_%253BnXlElF3nHc-YxM%252CALEARCaCDB0raM%252C_&usg=AI4_-kQzOpTGDTqP6AIOxSoKhT0bpriJYg&sa=X&ved=2ahUKEwjPm_-S0df2AhVppIsKHUQDAfIQjJkEegQIAhAC&biw=1248&bih=632&dpr=1.25
Признанный военным преступником президент России за месяц полностью поменял все свое окружение. О кадровой текучке персонала вокруг главы Кремля рассказал российский политический и общественный деятель Георгий Албуров, работающий в отделе расследований команды Навального.
Сомнительные и редкие публичные выступления президента РФ Владимира Путина говорят о том, что он боится: его ликвидация в интересах российской элиты.
Потому откашлялся Спортивный арбитражный суд и окончательно отказал так называемому «Российскому футбольному союзу» в переносе стыковых матчей с участием сборной. Какие стыковые матчи, если вас с соревнований пинком вышвырнули.
Что, совсем тупые? Вас там не будет, нечего играть, идите избу выбирать под Саратовом. Вас нет. Вашу страну вымарали из каждой серьезной сферы. Привыкайте, а то будто сели в тюрьму – и оттуда захотели выйти, чтобы погулять на свадьбе.
Нет. Так не бывает. Только сейчас до рашистов начинает доходить: им действительно никто не рад. Поблагодарите еще раз путина, идиоты. И за футбол в том числе.
Цитата: ka3ax001 от 21.03.2022 16:38:00Со слов "работающего в отделе кадров Кремля" ) Албурова менять проверенных охрану, поваров и секретарей с прислугой безопаснее, хотя согласно логике таким образом гораздо проще агента подсунуть...
Путин опасается за свою жизнь и сменил 1000 личных сотрудников – расследователь
Признанный военным преступником президент России за месяц полностью поменял все свое окружение. О кадровой текучке персонала вокруг главы Кремля рассказал российский политический и общественный деятель Георгий Албуров, работающий в отделе расследований команды Навального.
Сомнительные и редкие публичные выступления президента РФ Владимира Путина говорят о том, что он боится: его ликвидация в интересах российской элиты.
Как сообщает Диалог.UA, блогер написал в Twitter: "Дед знает толк в ядах. В феврале Путин сменил 1000 личных сотрудников (охрана, повара, секретари и прислуга) из-за опасений, что они его отравят".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/248462_1647866340
Путин опасается за свою жизнь и сменил 1000 личных сотрудников – расследователь
Признанный военным преступником президент России за месяц полностью поменял все свое окружение. О кадровой текучке персонала вокруг главы Кремля рассказал российский политический и общественный деятель Георгий Албуров, работающий в отделе расследований команды Навального.
Сомнительные и редкие публичные выступления президента РФ Владимира Путина говорят о том, что он боится: его ликвидация в интересах российской элиты.
Как сообщает Диалог.UA, блогер написал в Twitter: "Дед знает толк в ядах. В феврале Путин сменил 1000 личных сотрудников (охрана, повара, секретари и прислуга) из-за опасений, что они его отравят".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/248462_1647866340
а мне кажется у тебя фобия просто - уснуть не можешь, не написав гадость в адрес России. Да и
его ликвидация в интересах российской элиты.
Десятки и сотни миллионов людей всего мира ждут некролог на первых полосах газет..
Цитата: Мура45 от 21.03.2022 16:51:30
Quote:
Десятки и сотни миллионов людей всего мира ждут некролог на первых полосах газет..
Quote:
его ликвидация в интересах российской элиты.
Десятки и сотни миллионов людей всего мира ждут некролог на первых полосах газет..
Очень спорное утверждение. Откуда такая уверенность. Подчерпнули в "демократических честных и не предвзятых западных" сми? 1,5 миллиарда китайцев, думаю с вами не согласятся. А еще есть русские, и сейчас там явный патриотический подъем, хотя вам то виднее что там происходит, судя по вашим вбросам...
Цитата: GoodZone от 21.03.2022 16:46:51Ничего его НИК не подсказывает?
ka3ax001 21.03.2022 в 22:31:50 # 795391
а мне кажется у тебя фобия просто - уснуть не можешь, не написав гадость в адрес России. Да и
бесит волнует тебя совсем другое - кирдык неизбежный надвигается твоим кумирам на Украине... Вот ты и писаешься здесь кипятком, а преподносишь это как "захожу чисто вату побесить". На тебя что в жизни, что в виртуале особо то и внимания никто не обращает... Смею предположить, что это у тебя травма из детства - хочется быть значимым, дерзким, девочкам нравиться , а на деле обычный непримечательный чел со средненькими способностями... Вы мне Карандышева из Жестокого романса напиминаете...
ka3ax001 21.03.2022 в 22:31:50 # 795391
а мне кажется у тебя фобия просто - уснуть не можешь, не написав гадость в адрес России. Да и
Причем этот же кадр ранее при упоминании казахстанских проблем, как говорится, на говно исходил.
Разве что я поначалу удивился что, вновь объявившись, он до сегодняшнего дня цивилизованным прикидывался, но натуру не скроешь...
Пы.Сы. Quote:
Цивилизация — это тонкий слой пудры на зверином оскале.У него она слетела...
Это из серии типа: Шел очередной день штурма. Оккупанты стремительно продвигались к Киеву, каждый раз перенося его на карте подальше от Киева.
А на остальной твой бред даже отвечать не хочется, фантазируй дальше!
По состоянию Арестовича эйфории незаметно, хотя еще пару дней назад он гораздо более уверенно в безусловной перемоге сограждан убеждал, а 10 февраля 2022 г. заявлял что "даже без помощи НАТО мы их уделаем"...
Истерика? Давно это у тебя? обратись к врачу пока не поздно. Прямо волнуюсь за твое душевное состояние.
"А на остальной твой бред даже отвечать не хочется" потому, что в точку я попал и ты это знаешь, признаться не можешь?.. Да и на счет "фантазируй дальше" - ты путаешь или не понимаешь разницы между фантазией и целью... Завязывай уже арестовича и зе смотреть, есть фантастика поинтереснее...
О кадровой текучке персонала вокруг главы Кремля рассказал российский политический и общественный деятель Георгий Албуров, работающий в отделе расследований команды Навального.Ну очень авторитетный источник! Лучше бы Вы федеральные каналы смотрели.
Я на эту прокремлевскую помойку захожу чисто вату побеситьВаше право. Хорошо хоть разъяснили, а то я думал что у Вас психика расстроена.Ну теперь я хоть перестану Вас считать больным.
Цитата: GoodZone от 21.03.2022 16:06:35
А других примеров в голове не нашлось? На автомате уже? Вы как наркоман при ломке - ни о чем другом думать не можете или шизик - любую тему переводите на Россию и Путина...
А других примеров в голове не нашлось? На автомате уже? Вы как наркоман при ломке - ни о чем другом думать не можете или шизик - любую тему переводите на Россию и Путина...
Ты чё гонишь ?
Я к тебе вроде нормально относился . У нас раньше были споры . Но не на националистической сфере. ? Вы что после войны на Украины уже на Казахов попёрли ? Как Зюганоа , Фёдоров, Никонов Жирик и т.д вы че братцы ??? Вы хотите что бы все казахи против русских поднялись. ? и так Умерло три миллиона Казахов при Голощёкина. . Ну давайте сейчас будем воевать ? Вы этого хотите ??? Да нас мало всего 18 миллионов. но я лично возьму автомат. Вы что уже весь мир под себя подмяли. Вы диванные блогеры. давай выходите. Зачем так провацировать ??? Что вам казахи сделали ?????
Это как кому то всё можно . Кого то банишь до конца .
Вы всегда говорите про теорию двух стандартов. У админа есть на этот счет ответ. точно также делаещь ты. . Кто не нравится банишь. Своих шовинстов поднимаещь. Тогда закройте этот односторонний эфир.