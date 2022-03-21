Токаев пробирается к сцене сквозь толпу

бесит

ka3ax001 21.03.2022 в 22:31:50 # 795391а мне кажется у тебя фобия просто - уснуть не можешь, не написав гадость в адрес России. Да иволнует тебя совсем другое - кирдык неизбежный надвигается твоим кумирам на Украине... Вот ты и писаешься здесь кипятком, а преподносишь это как "захожу чисто вату побесить". На тебя что в жизни, что в виртуале особо то и внимания никто не обращает... Смею предположить, что это у тебя травма из детства - хочется быть значимым, дерзким, девочкам нравиться, а на деле обычный непримечательный чел со средненькими способностями... Вы мне Карандышева из Жестокого романса напиминаете...