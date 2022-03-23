Чубайс свинтил?

Чубайс, как и другие представители российской элиты, публично не осуждал российское вторжение в Украину. Исключением стал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ. В косвенной форме свое несогласие высказывал и миллиардер Михаил Фридман.

Завуалированное несогласие с войной можно было разглядеть в посте Чубайса, опубликованном 19 марта в день рождения его соратника Егора Гайдара.

"В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был неправ", - писал он в "Фейсбуке" (соцсеть принадлежит компании Meta, которая на этой неделе была признана в России экстремистской и запрещена).



«Умножайте кризис 1998 года на три». Как российские миллиардеры выступают против военных действий — пять заявлений

Российские миллиардеры высказываются против войны. Прекратить конфликт России и Украины уже потребовали Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алексей Мордашов. Собрали антивоенные высказывания богатейших людей России.



Олег Дерипаска

Руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, миллиардер, оригинал цитаты

— Мы с такими вызовами еще не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему… Я бы очень хотел, чтобы установился мир.

Через три недели будет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы будем очень удивлены, когда увидим, сколько их осталось. Мы их на одной руке пересчитаем. <…>

Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три. Первый безусловный шаг — это мир.



Роман Абрамович

Владелец ФК «Челси», оригинал цитаты

— Я хотел бы затронуть спекуляции в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения ФК «Челси». Как я уже заявлял ранее, я всегда принимал решения с наилучшими интересами клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. <…>

Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине. Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

...

Олег Тиньков

Основатель банка «Тинькофф», оригинал цитаты

— Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!



Алексей Мордашов

Совладелец «Северстали», крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза», сети гипермаркетов «Лента», оригинал цитаты

— То, что происходит сейчас на Украине, — это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать всё необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь.

Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении [меня] введены санкции.



Михаил Фридман

совладелец «Альфа-банка» и крупнейший акционер LetterOne, оригинал цитаты

— Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <…>

Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение. 3 марта 2022«Умножайте кризис 1998 года на три». Как российские миллиардеры выступают против военных действий — пять заявлений https://paperpaper.ru/umnozhajte-krizis-1998-go-goda-na-tri-kak/ Российские миллиардеры высказываются против войны. Прекратить конфликт России и Украины уже потребовали Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алексей Мордашов. Собрали антивоенные высказывания богатейших людей России.Олег ДерипаскаРуководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, миллиардер, оригинал цитаты— Мы с такими вызовами еще не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему… Я бы очень хотел, чтобы установился мир.Через три недели будет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы будем очень удивлены, когда увидим, сколько их осталось. Мы их на одной руке пересчитаем. <…>Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три. Первый безусловный шаг — это мир.Роман АбрамовичВладелец ФК «Челси», оригинал цитаты— Я хотел бы затронуть спекуляции в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения ФК «Челси». Как я уже заявлял ранее, я всегда принимал решения с наилучшими интересами клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. <…>Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи.Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению....Олег ТиньковОснователь банка «Тинькофф», оригинал цитаты— Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!Алексей МордашовСовладелец «Северстали», крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза», сети гипермаркетов «Лента», оригинал цитаты— То, что происходит сейчас на Украине, — это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать всё необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь.Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении [меня] введены санкции.Михаил Фридмансовладелец «Альфа-банка» и крупнейший акционер LetterOne, оригинал цитаты— Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <…>Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение.