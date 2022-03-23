Чубайс свинтил?

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danilov 23 Марта 2022 в 19:44:00
Forbes удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.
Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле).
❗️Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил РИА Новости Песков.
Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его позицией по Украине.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Админ 23.03.2022 в 20:11:14 # 795595
Ваш пост увидел уже после добавления этого.
Могу добавить что он был против
Цитата: Админ от 23.03.2022 14:11:14Это значительно меняет контекст)
Не ищите смысла там, где его нет.
Ваш пост увидел уже после добавления этого.
Могу добавить что он был против
Не ищите смысла там, где его нет.
Ваш пост увидел уже после добавления этого.
Могу добавить что он был против
Чубайс, как и другие представители российской элиты, публично не осуждал российское вторжение в Украину. Исключением стал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ. В косвенной форме свое несогласие высказывал и миллиардер Михаил Фридман.Абрамович призвал помогать Украине, но от экспроприации его это не спасло
Завуалированное несогласие с войной можно было разглядеть в посте Чубайса, опубликованном 19 марта в день рождения его соратника Егора Гайдара.
"В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был неправ", - писал он в "Фейсбуке" (соцсеть принадлежит компании Meta, которая на этой неделе была признана в России экстремистской и запрещена).
Завуалированное несогласие с войной можно было разглядеть в посте Чубайса, опубликованном 19 марта в день рождения его соратника Егора Гайдара.
"В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был неправ", - писал он в "Фейсбуке" (соцсеть принадлежит компании Meta, которая на этой неделе была признана в России экстремистской и запрещена).
Quote:
3 марта 2022
«Умножайте кризис 1998 года на три». Как российские миллиардеры выступают против военных действий — пять заявлений https://paperpaper.ru/umnozhajte-krizis-1998-go-goda-na-tri-kak/
Российские миллиардеры высказываются против войны. Прекратить конфликт России и Украины уже потребовали Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алексей Мордашов. Собрали антивоенные высказывания богатейших людей России.
Олег Дерипаска
Руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, миллиардер, оригинал цитаты
— Мы с такими вызовами еще не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему… Я бы очень хотел, чтобы установился мир.
Через три недели будет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы будем очень удивлены, когда увидим, сколько их осталось. Мы их на одной руке пересчитаем. <…>
Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три. Первый безусловный шаг — это мир.
Роман Абрамович
Владелец ФК «Челси», оригинал цитаты
— Я хотел бы затронуть спекуляции в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения ФК «Челси». Как я уже заявлял ранее, я всегда принимал решения с наилучшими интересами клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. <…>
Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине. Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.
...
Олег Тиньков
Основатель банка «Тинькофф», оригинал цитаты
— Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!
Алексей Мордашов
Совладелец «Северстали», крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза», сети гипермаркетов «Лента», оригинал цитаты
— То, что происходит сейчас на Украине, — это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать всё необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь.
Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении [меня] введены санкции.
Михаил Фридман
совладелец «Альфа-банка» и крупнейший акционер LetterOne, оригинал цитаты
— Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <…>
Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение.
«Умножайте кризис 1998 года на три». Как российские миллиардеры выступают против военных действий — пять заявлений https://paperpaper.ru/umnozhajte-krizis-1998-go-goda-na-tri-kak/
Российские миллиардеры высказываются против войны. Прекратить конфликт России и Украины уже потребовали Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алексей Мордашов. Собрали антивоенные высказывания богатейших людей России.
Олег Дерипаска
Руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group, миллиардер, оригинал цитаты
— Мы с такими вызовами еще не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему… Я бы очень хотел, чтобы установился мир.
Через три недели будет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы будем очень удивлены, когда увидим, сколько их осталось. Мы их на одной руке пересчитаем. <…>
Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три. Первый безусловный шаг — это мир.
Роман Абрамович
Владелец ФК «Челси», оригинал цитаты
— Я хотел бы затронуть спекуляции в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения ФК «Челси». Как я уже заявлял ранее, я всегда принимал решения с наилучшими интересами клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. <…>
Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине. Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.
...
Олег Тиньков
Основатель банка «Тинькофф», оригинал цитаты
— Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!
Алексей Мордашов
Совладелец «Северстали», крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза», сети гипермаркетов «Лента», оригинал цитаты
— То, что происходит сейчас на Украине, — это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать всё необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь.
Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении [меня] введены санкции.
Михаил Фридман
совладелец «Альфа-банка» и крупнейший акционер LetterOne, оригинал цитаты
— Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <…>
Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение.
Обидно -не знаю как вставить видео
Цитата: Hairless от 23.03.2022 15:07:09
"Дорожная" от гр. "Ленинград" тут как нельзя к месту.
Обидно -не знаю как вставить видео
"Дорожная" от гр. "Ленинград" тут как нельзя к месту.
Обидно -не знаю как вставить видео