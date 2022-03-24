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Начался саммит НАТО
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danilov 24 Марта 2022 в 16:35:25
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GoodZone
24.03.2022 в 17:46:47
# 795656
во дворе собрались, в "приличные дома" такую публику уже не пускают
, вести себя не умеют?
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Dimmon
24.03.2022 в 18:01:25
# 795657
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Dimmon
24.03.2022 в 18:05:23
# 795658
не замечал раньше что на флаге Нато есть слово OTAN
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