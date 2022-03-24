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Политика
Начался саммит НАТО
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danilov 24 Марта 2022 в 16:35:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 24.03.2022 в 17:46:47   # 795656
во дворе собрались, в "приличные дома" такую публику уже не пускают , вести себя не умеют?
поощрить | покарать
  Dimmon 24.03.2022 в 18:01:25   # 795657
поощрить | покарать
  Dimmon 24.03.2022 в 18:05:23   # 795658

не замечал раньше что на флаге Нато есть слово OTAN
поощрить | покарать
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