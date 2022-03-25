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Политика
Казахстан отложил подписание соглашения со Сбербанком о помощи в цифровизации госорганов
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danilov 25 Марта 2022 в 14:13:52
Казахстан отложил подписание контракта со Сбербанком о цифровизации госорганов республики, которое был запланировано на ближайшие дни, и изучает альтернативные технологические решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана.

Глава Сбербанка Герман Греф и занимавший тогда пост премьер-министра Казахстана Аскар Мамин 3 сентября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов цифровой трансформации Казахстана и перехода к платформенной модели цифровизации и концепции Data driven government. Меморандумом предполагалось, что компании "Сбера" (экосистемы Сбербанка) поставят Казахстану необходимое ПО для цифровизации госуслуг. Согласно документу, контракт на реализацию проекта стороны должны были подписать до конца текущего марта.
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