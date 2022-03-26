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Политика
Казахстан и США обсудили военное сотрудничество
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danilov 26 Марта 2022 в 14:20:31
Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в министерстве обороны, передает пресс-служба ведомства.



Состоялась протокольная встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в РК Джуди Куо.

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Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов.
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  KAN13 26.03.2022 в 15:00:35   # 795819

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