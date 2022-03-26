Казахстан и США обсудили военное сотрудничество

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danilov 26 Марта 2022 в 14:20:31
Состоялась протокольная встреча министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в РК Джуди Куо.
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Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов.
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