Комментарии, по рейтингу, по дате
Резников: мир живёт в эпохе украиноцентризма https://www.autoparus.by/publication/59599
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах личной встречи с американским президентом и дал характеристику насущной эпохе.
26 марта состоялась встреча главы Минобороны Украины Алексея Резникова и министра иностранных дел Украины с американским президентом Джо Байденом.
После переговоров с президентом США Алексей Резников заявил, что испытывает осторожный оптимизм. Также Резников заявил, что мир вступил в эпоху украиноцентризма.
"Я оцениваю нашу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречу с Джо Байденом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсудили насущные потребности украинской армии. Президент Байден заявил: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживает. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", - утверждает Алексей Резников.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах личной встречи с американским президентом и дал характеристику насущной эпохе.
26 марта состоялась встреча главы Минобороны Украины Алексея Резникова и министра иностранных дел Украины с американским президентом Джо Байденом.
После переговоров с президентом США Алексей Резников заявил, что испытывает осторожный оптимизм. Также Резников заявил, что мир вступил в эпоху украиноцентризма.
"Я оцениваю нашу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречу с Джо Байденом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсудили насущные потребности украинской армии. Президент Байден заявил: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживает. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", - утверждает Алексей Резников.
Quote:
Резников с Кулебой подарили Байдену обломок российской боевой ракеты – фото https://news.liga.net/politics/news/reznikov-s-kuleboy-podarili-baydenu-oblomok-rossiyskoy-boevoy-rakety-foto
Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 16:11
Обломок ракеты. Фото - Facebook Дмитрия Кулебы
Резников с Кулебой во время встречи с американским президентом в Варшаве подарили ему обломок российской боевой ракеты.
"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон".
...
Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 16:11
Обломок ракеты. Фото - Facebook Дмитрия Кулебы
Резников с Кулебой во время встречи с американским президентом в Варшаве подарили ему обломок российской боевой ракеты.
"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон".
...
...мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет...У них точно с мозгами все ОК?