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Политика
В ФРГ заявили о готовности ко всем сценариям приостановки поставок российского газа
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danilov 29 Марта 2022 в 13:44:29
Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке. С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
"Мы подготовлены ко всем сценариям [развития ситуации] - и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы", - сказал он. Хабек подчеркнул стремление Берлина "постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля".

БЕРЛИН, 28 марта. ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 29.03.2022 в 13:57:35   # 796074
Непонятно? Если 1 апреля рубанут газ, а Берлин готовится к стремлению "постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля".
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  bolatbol 29.03.2022 в 14:40:35   # 796081
Европе выгоднее внезапно увидеть фашизм на Украине. Отказаться от санкций, поставлять современное оружие России для скорейшего завершения спецоперации, продавать свою продукцию за рубли и оплачивать ими газ. Это снимки все проблемы.
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  гримм 29.03.2022 в 15:24:58   # 796089
Цитата: bolatbol от 29.03.2022 08:40:35
Европе выгоднее внезапно увидеть фашизм на Украине. Отказаться от санкций, поставлять современное оружие России для скорейшего завершения спецоперации, продавать свою продукцию за рубли и оплачивать ими газ. Это снимки все проблемы.


Европа действует по указке США, они несамостоятельны!
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  Виктор Аст 29.03.2022 в 16:55:13   # 796094
Покупаем срочно российские рубли, батька нас ещё до 24февраля предупредил,а у Вас как?
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