В ФРГ заявили о готовности ко всем сценариям приостановки поставок российского газа

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danilov 29 Марта 2022 в 13:44:29
"Мы подготовлены ко всем сценариям [развития ситуации] - и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы", - сказал он. Хабек подчеркнул стремление Берлина "постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля".
БЕРЛИН, 28 марта. ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 29.03.2022 в 13:57:35 # 796074
Цитата: bolatbol от 29.03.2022 08:40:35
Европе выгоднее внезапно увидеть фашизм на Украине. Отказаться от санкций, поставлять современное оружие России для скорейшего завершения спецоперации, продавать свою продукцию за рубли и оплачивать ими газ. Это снимки все проблемы.
Европе выгоднее внезапно увидеть фашизм на Украине. Отказаться от санкций, поставлять современное оружие России для скорейшего завершения спецоперации, продавать свою продукцию за рубли и оплачивать ими газ. Это снимки все проблемы.
Европа действует по указке США, они несамостоятельны!
Виктор Аст 29.03.2022 в 16:55:13 # 796094