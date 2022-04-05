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Политика
Казахстан и США укрепляют антикоррупционное сотрудничество
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danilov 05 Апреля 2022 в 13:18:57
5 апреля т.г состоялась встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова и временного поверенного в делах Посольства США в Казахстане Джуди Куо.

Стороны обсудили проводимые в стране антикоррупционные реформы и программы помощи США в вопросах противодействия коррупции.

Глава Агентства подробно рассказал о приоритетах, обозначенных в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Со своей стороны, дипломат США отметила открытость Агентства и выразила готовность к усилению сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы разработки систем искусственного интеллекта для выявления коррупции в госзкакупках и разработки новых антикоррупционных механизмов.

С учетом принятых в прошлом году Меморандума о признании борьбы с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности и Стратегии по борьбе с коррупцией США американская сторона выразила готовность в содействии реформам в Казахстане в этом направлении.

В завершение встречи стороны договорились и дальше укреплять двустороннее сотрудничество. Важной составляющей этой работы станет реализация с мая текущего года двухлетного проекта, включающего обучение сотрудников Агентства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 05.04.2022 в 13:49:24   # 796412
Пендосы активизировались.
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  Бухаев 05.04.2022 в 15:23:07   # 796413
...кто там следующий по списку?
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  Lukas 05.04.2022 в 15:34:15   # 796416
В Украине, тоже так же, в помощь против коррупции предлагалось, один из демократических инструментов, так всё начиналось. Наверное понимают,что самим в РК с этим не справиться.
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  Dimmon 05.04.2022 в 15:45:01   # 796418
Quote:
В начале XXI века слово «пиндос» стало использоваться в русском сленге как этнофолизм по отношению ко всем американцам (наряду с его производными «Пиндосия», «Пиндостан», «СШП» — «Соединённые Штаты Пиндостана»).
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  toliktommy 05.04.2022 в 16:15:26   # 796420
Скажите вы уже что у нас нет коррупции! У нас другое! Надо заняться этим явлением в США вообще. А то они всех учат, а у самих во всех сферах процветает "лоббизм"
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