Казахстан и США укрепляют антикоррупционное сотрудничество

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danilov 05 Апреля 2022 в 13:18:57
Стороны обсудили проводимые в стране антикоррупционные реформы и программы помощи США в вопросах противодействия коррупции.
Глава Агентства подробно рассказал о приоритетах, обозначенных в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Со своей стороны, дипломат США отметила открытость Агентства и выразила готовность к усилению сотрудничества.
Стороны обсудили вопросы разработки систем искусственного интеллекта для выявления коррупции в госзкакупках и разработки новых антикоррупционных механизмов.
С учетом принятых в прошлом году Меморандума о признании борьбы с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности и Стратегии по борьбе с коррупцией США американская сторона выразила готовность в содействии реформам в Казахстане в этом направлении.
В завершение встречи стороны договорились и дальше укреплять двустороннее сотрудничество. Важной составляющей этой работы станет реализация с мая текущего года двухлетного проекта, включающего обучение сотрудников Агентства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В начале XXI века слово «пиндос» стало использоваться в русском сленге как этнофолизм по отношению ко всем американцам (наряду с его производными «Пиндосия», «Пиндостан», «СШП» — «Соединённые Штаты Пиндостана»).
toliktommy 05.04.2022 в 16:15:26 # 796420