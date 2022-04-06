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Политика
Токаев в статье National Interest заявил о своей позиции по военному конфликту России и Украины
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danilov 06 Апреля 2022 в 10:23:10
В американском издании National Interest от 4 апреля приводится следующая цитата Токаева:

«Казахстан и Россия как государства, имеющую самую протяженную сухопутную границу в мире, поддерживают особые отношения двустороннего сотрудничества. Вместе с тем у нас сложились глубокие традиции дружественных отношений и с Украиной.

Нур-Султан, как и подавляющее большинство стран мира, уважает территориальную целостность Украины».

Токаев также сказал, что надеется на «быстрое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН», и отметил, что поддерживал прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, призывая к диалогу и мирному урегулированию.

«Казахстан готов и способен продолжать свою роль международного посредника», – заявил Токаев.

Подробности по ссылке

https://nationalinterest.org/feature/turbulence-across-eurasia-will-not-slow-kazakhstan%E2%80%99s-progress-201591
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 06.04.2022 в 11:53:52   # 796453
Наш президент нормальный политик, вот ещё бы нашего акима к Зеленскому отправил к чертям сабачим цены бы ему небыло.
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  toliktommy 06.04.2022 в 12:10:53   # 796454


Главное не показывать рукопожатным связи журнала и главреда, а то Токаев резко станет врагом Украины №2.
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  walker 06.04.2022 в 13:12:34   # 796456
Верно, не.уй якшаться с военными преступниками, убийцами и мародёрами.
Правильно акцентирует президент, подальше держаться от сегодняшней России не позволяют именно самые протяженные сухопутные границы.
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  Sr. Leonsio 06.04.2022 в 13:16:41   # 796457
Quote:
Нур-Султан, как и подавляющее большинство стран мира, уважает территориальную целостность Украины».


Нур-Султан - отдельное государство.
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  Skype 06.04.2022 в 18:05:52   # 796466
Цитата: walker от 06.04.2022 07:12:34
Верно, не.уй якшаться с военными преступниками, убийцами и мародёрами.
Правильно акцентирует президент, подальше держаться от сегодняшней России не позволяют именно самые протяженные сухопутные границы.


Ты прозападный мир тонко намекаешь, таки да согласен, сколько войн и погибших и ни одной санкции. Чудеса творят.

А марадеров я видел в январе, Метро вынесли вчистую.
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