Токаев в статье National Interest заявил о своей позиции по военному конфликту России и Украины

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danilov 06 Апреля 2022 в 10:23:10
«Казахстан и Россия как государства, имеющую самую протяженную сухопутную границу в мире, поддерживают особые отношения двустороннего сотрудничества. Вместе с тем у нас сложились глубокие традиции дружественных отношений и с Украиной.
Нур-Султан, как и подавляющее большинство стран мира, уважает территориальную целостность Украины».
Токаев также сказал, что надеется на «быстрое и справедливое урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН», и отметил, что поддерживал прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, призывая к диалогу и мирному урегулированию.
«Казахстан готов и способен продолжать свою роль международного посредника», – заявил Токаев.
Подробности по ссылке
https://nationalinterest.org/feature/turbulence-across-eurasia-will-not-slow-kazakhstan%E2%80%99s-progress-201591
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 06.04.2022 в 12:10:53 # 796454
Главное не показывать рукопожатным связи журнала и главреда, а то Токаев резко станет врагом Украины №2.
Правильно акцентирует президент, подальше держаться от сегодняшней России не позволяют именно самые протяженные сухопутные границы.
Sr. Leonsio 06.04.2022 в 13:16:41 # 796457
Нур-Султан, как и подавляющее большинство стран мира, уважает территориальную целостность Украины».
Нур-Султан - отдельное государство.
Цитата: walker от 06.04.2022 07:12:34
Верно, не.уй якшаться с военными преступниками, убийцами и мародёрами.
Правильно акцентирует президент, подальше держаться от сегодняшней России не позволяют именно самые протяженные сухопутные границы.
Верно, не.уй якшаться с военными преступниками, убийцами и мародёрами.
Правильно акцентирует президент, подальше держаться от сегодняшней России не позволяют именно самые протяженные сухопутные границы.
Ты прозападный мир тонко намекаешь, таки да согласен, сколько войн и погибших и ни одной санкции. Чудеса творят.
А марадеров я видел в январе, Метро вынесли вчистую.