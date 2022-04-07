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Политика
Венгрия согласилась платить за российский газ в рублях
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danilov 07 Апреля 2022 в 09:15:19
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях.
Орбан подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.
Если Россия просит платить за газ в рублях, будем платить в рублях, - подытожил премьер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Виктор Аст 07.04.2022 в 12:37:13   # 796503
Адекватный руководитель,первым делом забота о государстве, а потом в песочницу с ребятами в войнушку поиграть.
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  Templar 07.04.2022 в 14:10:38   # 796506
Цитата: Виктор Аст от 07.04.2022 06:37:13
Адекватный руководитель,первым делом забота о государстве, а потом в песочницу с ребятами в войнушку поиграть.

Для вас все, кто поддакивают Кремлю - адекватные люди.
поощрить | покарать
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