Венгрия согласилась платить за российский газ в рублях

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danilov 07 Апреля 2022 в 09:15:19
Орбан подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.
Если Россия просит платить за газ в рублях, будем платить в рублях, - подытожил премьер.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 07.04.2022 в 12:37:13 # 796503
Цитата: Виктор Аст от 07.04.2022 06:37:13
Адекватный руководитель,первым делом забота о государстве, а потом в песочницу с ребятами в войнушку поиграть.
Адекватный руководитель,первым делом забота о государстве, а потом в песочницу с ребятами в войнушку поиграть.
Для вас все, кто поддакивают Кремлю - адекватные люди.