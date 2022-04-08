«Самрук-Қазына» и французская Orano обсудили развитие атомной промышленности в Казахстане

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едридмадрид 08 Апреля 2022 в 16:53:48
Центральной темой переговоров стала работа совместного казахстанско-французского предприятия КАТКО, добывающего уран на юге Казахстана. Отмечена необходимость внедрения большей цифровизации и упрощения процесса принятия решений.
Для работы промышленных объектов КАТКО Orano предлагает построить в регионе солнечную электростанцию мощностью 12 МВт, оборудованную системой хранения энергии, что полностью отвечает планам АО «Самрук-Қазына» по переходу к низкоуглеродному развитию.
Кроме того, стороны обсудили перспективы реализации проекта по производству серной кислоты, а также возможность совместного инвестирования в зарубежные проекты Orano. Французская сторона также проявила большой интерес к планам строительства АЭС в Казахстане как источника чистой энергии.
«Сейчас эта инициатива прорабатывается, окончательное решение еще будет принято. В любом случае мы должны диверсифицировать источники энергии и выстраивать сбалансированный энергетический баланс, т.е. развивать не только атомную, но и газовую, а также возобновляемую генерацию», - отметил Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.
Справка: Orano (ранее Areva) — французская транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. ТОО СП «КАТКО» - совместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» (входит в АО «Самрук-Қазына») и АО «ОРАНО Майнинг».
КАТКО осуществляет добычу урана на месторождении Моинкум в Туркестанской области. Это одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире.
https://www.sk.kz/press-center/news/73170/?lang=ru
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