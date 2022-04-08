Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам

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danilov 08 Апреля 2022 в 17:05:27
Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — говорится в заявлении.
Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов.
«Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приёме подаваемых этими резидентами самостоятельно платёжных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика», — уточняется в сообщении.
Также Лукашенко разрешил министерству финансов, предприятиям и банкам исполнять обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции против Минска, в национальной валюте — белорусских рублях. Также правительство получило право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (например, кредитных или арендных), инициированное зарубежными компаниями или гражданами из государств, которые ввели ограничения в отношении Белоруссии.
Ранее сенаторы США проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ситуацией на Украине.
https://lenta.ru/news/2022/04/07/belarus/
https://russian.rt.com/ussr/news/987392-belorussiya-platezhi-nedruzhestvennye-rezidenty