Во Франции завершился первый тур президентских выборов

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GoodZone 11 Апреля 2022 в 09:28:58
На третьем месте – кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 20,1%, далее следует правый Эрик Земмур – около 7,2% голосов.
Второй тур голосования пройдет 24 апреля между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен – около 33%. Но на выборах пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен.
Меланшон (20,1%) призвал сторонников во втором туре не голосовать за Ле Пен: "Нельзя дать ей власть"
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