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Политика
Во Франции завершился первый тур президентских выборов
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GoodZone 11 Апреля 2022 в 09:28:58
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Как сообщает Русская служба ВВС, Макрон набирает 28,1% голосов в первом туре голосования, а Ле Пен – 23,3%.

На третьем месте – кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 20,1%, далее следует правый Эрик Земмур – около 7,2% голосов.

Второй тур голосования пройдет 24 апреля между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен – около 33%. Но на выборах пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен.
Меланшон (20,1%) призвал сторонников во втором туре не голосовать за Ле Пен: "Нельзя дать ей власть"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 11.04.2022 в 09:55:35   # 796613
Естественно все переиграют чудо не произойдет с Ле Пэн. Щас она горничную изнасилует в 1978 году. Или тупо голоса третьего отдадут макрону
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