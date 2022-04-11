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Политика
США помогут Казахстану смягчить воздействие своих санкций
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GoodZone 11 Апреля 2022 в 08:39:39
США помогут Казахстану минимизировать непреднамеренное влияние своих санкций против России на деятельность казахстанского бизнеса и банков второго уровня, а также их негативное воздействие на внешнюю торговлю.

Как сообщает Министерство иностранных дел Казахстана, такое обещание прозвучало на казахстанско-американских онлайн-консультациях по санкционным вопросам для предпринимателей и представителей банковского сектора Казахстана, а также иностранных компаний, имеющих филиалы в нашей республике.

В сообщении также отмечается, что онлайн-консультации были организованы МИД РК и Посольством США в Казахстане при содействии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

"Американские дипломаты представили подробные разъяснения о введенных санкциях США, особенностях ведения бизнеса и транзакций с партнерами в условиях санкционного режима. Стороны договорились о продолжении сотрудничества по смягчению воздействия санкций на казахстанскую экономику", - указывается в сообщении.
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