Финская Nokia объявила об уходе с российского рынка

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едридмадрид 13 Апреля 2022 в 13:36:51
В сообщении на сайте компании сказано, что "с первых дней вторжения РФ на Украину для Nokia стало понятно, что присутствие компании в России будет невозможным".
В комментарии также говорится, что в 2021 году на Россию приходилось менее 2% от продаж Nokia. При этом в компании пообещали поддерживать телекоммуникационные сети в РФ.
Финская компания, наряду с шведским производителем Ericsson, является крупнейшим европейским поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. По оценке "Ъ", доля Nokia на рынке достигала 30–40%, доля Ericsson — 20%.
Напомним, шведская компания объявила об уходе из РФ накануне.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Страны Запада осудили действия Москвы — на фоне санкций РФ начал покидать иностранный бизнес. Российские официальные лица подчёркивают, что речь не идёт о "вторжении на Украину" или "войне" (за такое описание происходящего на Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность).
Также власти в РФ обращают внимание, что санкции в конечном итоге идут на пользу стране. На Украине, как заявляют в Кремле и Минобороны, Россия борется с захватившими власть "неонацистами и наркоманами".
https://www.dp.ru/a/2022/04/12/Kompanija_Nokia_objavila_o
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2022/04/12/nokia-to-exit-the-russian-market-no-impact-to-financial-outlook/
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