Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам

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едридмадрид 12 Апреля 2022 в 14:59:39
Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.
Замгоссекретаря подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно–политической жизни страны и построению «Нового Казахстана» и готовность США оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.
В рамках визита делегации США в Нур-Султан, Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обсудил основные вопросы расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.
Также запланированы встречи делегации с рядом других официальных лиц РК и с представителями гражданского общества.
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/354168?lang=ru
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toliktommy 12.04.2022 в 17:11:49 # 796660
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