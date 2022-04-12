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Политика
Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам
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едридмадрид 12 Апреля 2022 в 14:59:39
Нур-Султан, 11 апреля 2022 года – Состоялось первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США под сопредседательством Заместителя Руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и Заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.





Повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе по вопросам развития гражданского общества, религиозных свобод, расширения прав, свобод и возможностей женщин, борьбе с торговлей людьми и с коррупцией, укрепления независимости судебной системы. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.

Замгоссекретаря подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно–политической жизни страны и построению «Нового Казахстана» и готовность США оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.

В рамках визита делегации США в Нур-Султан, Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обсудил основные вопросы расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.

Также запланированы встречи делегации с рядом других официальных лиц РК и с представителями гражданского общества.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/354168?lang=ru
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