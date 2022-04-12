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Политика
28,8 процента акций «Казахтелекома» возвращаются в государственную собственность
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danilov 12 Апреля 2022 в 17:31:27
Правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества «Казахтелеком».

«Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-zher?lang=ru
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