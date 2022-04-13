Лукашенко: Надо немножко времени, когда мир начнет голодать​​​

Админ, еще и слово "ват_ник" добавил в цензуру. Надо же, как пригорает у тебя от критики твоих любимчиков. Может, вообще запретишь комментировать тут? Тогда местные шовинисты действительно перестанут мерить письку Хуйсии.
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danilov 13 Апреля 2022 в 14:58:53
«У нас калийные, фосфорные, азотные, у нас это все есть. Это время. Надо немного времени, когда мир начнёт голодать, они поймут, что без удобрений урожая не бывает. Поверьте мне», – заявил Александр Лукашенко.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Админ 13.04.2022 в 15:41:40 # 796723
Цитата: Админ от 13.04.2022 09:41:40
Templar, там не только эти слова, просто вы их обнаружили, потому что часто ими пользуетесь.
Templar, там не только эти слова, просто вы их обнаружили, потому что часто ими пользуетесь.
Молодец