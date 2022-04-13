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Политика
Лукашенко: Надо немножко времени, когда мир начнет голодать​​​
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danilov 13 Апреля 2022 в 14:58:53
Лукашенко прокомментировал слова Путина о проблемах в поставке удобрений из-за санкций.
«У нас калийные, фосфорные, азотные, у нас это все есть. Это время. Надо немного времени, когда мир начнёт голодать, они поймут, что без удобрений урожая не бывает. Поверьте мне», – заявил Александр Лукашенко.
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  Templar 13.04.2022 в 15:16:33   # 796719

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  Админ 13.04.2022 в 15:41:40   # 796723
Templar, там не только эти слова, просто вы их обнаружили, потому что часто ими пользуетесь.
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  prosto13 13.04.2022 в 16:43:40   # 796727
Цитата: Админ от 13.04.2022 09:41:40
Templar, там не только эти слова, просто вы их обнаружили, потому что часто ими пользуетесь.

Молодец
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