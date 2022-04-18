Профессия шпионов вымирает как класс

Цитата: bolatbol от

Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы. Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы.

Поздний вечер 17 марта 2014 года. Сергей Лавров возвращается в МИД от Президента и в пустом секретариате застает только молодого стажера из МГИМО. - Молодой человек, МИДу поручено к завтрашнему утру подготовить ноту Президенту США в связи с объявленными им санкциями против России для передачи послу США. Вам первое реальное задание - составить текст ноты. - Но я не умею, я ни разу еще не составлял дипломатических документов! - Всё когда-то бывает в первый раз. У вас пятнадцать минут. Спустя пятнадцать минут стажер приносит один листок. Лавров внимательно его читает и говорит: - Очень, очень хороший ответ. Можете считать себя зачисленным в штат МИДа, когда сдадите госы. Вот только есть несколько ошибок: «нахуй» пишется раздельно, «на срать» слитно, а «заебёшься» — с мягким знаком... И еще: «большая черножопая обезьяна» надо писать с большой буквы - вы, как-никак, к Президенту страны обращаетесь.

