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Политика
Профессия шпионов вымирает как класс
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danilov 18 Апреля 2022 в 09:57:02
Высокопоставленные чиновники сливают информацию о своих переговорах сразу по их окончании.

В интервью Corriere Della Sera премьер Италии Драги пересказал свою беседу с Путиным:

-В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встретитесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение"
Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло"
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  Konstant 18.04.2022 в 12:39:42   # 796878
Пи.....бол со своей демократией
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  Manitu 18.04.2022 в 14:42:59   # 796884
Когда у власти политические проститутки, шпионы не нужны.
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  walker 18.04.2022 в 15:25:34   # 796885
Я, конечно, извиняюсь, но где здесь ценная серетная информация?
И было бы крайне наивно, даже глупо верить словам президента РФ. Он уже загнан в угол и будет нести любую чушь.
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  bolatbol 18.04.2022 в 15:42:30   # 796886
Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы.
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  Ара горный 18.04.2022 в 17:28:49   # 796892
Цитата: bolatbol от 18.04.2022 09:42:30
Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы.


Да Х.З. про эти протоколы многолетние... В российском интернете уже лет десять как этот "прикол" гуляет. Причем местные ватники его и здесь форсили.

Quote:
Поздний вечер 17 марта 2014 года. Сергей Лавров возвращается в МИД от Президента и в пустом секретариате застает только молодого стажера из МГИМО. - Молодой человек, МИДу поручено к завтрашнему утру подготовить ноту Президенту США в связи с объявленными им санкциями против России для передачи послу США. Вам первое реальное задание - составить текст ноты. - Но я не умею, я ни разу еще не составлял дипломатических документов! - Всё когда-то бывает в первый раз. У вас пятнадцать минут. Спустя пятнадцать минут стажер приносит один листок. Лавров внимательно его читает и говорит: - Очень, очень хороший ответ. Можете считать себя зачисленным в штат МИДа, когда сдадите госы. Вот только есть несколько ошибок: «нахуй» пишется раздельно, «на срать» слитно, а «заебёшься» — с мягким знаком... И еще: «большая черножопая обезьяна» надо писать с большой буквы - вы, как-никак, к Президенту страны обращаетесь.


Местные мақтабасы были в восторге.
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