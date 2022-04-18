Профессия шпионов вымирает как класс

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danilov 18 Апреля 2022 в 09:57:02
В интервью Corriere Della Sera премьер Италии Драги пересказал свою беседу с Путиным:
-В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встретитесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение"
Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло"
Комментарии, по рейтингу, по дате
И было бы крайне наивно, даже глупо верить словам президента РФ. Он уже загнан в угол и будет нести любую чушь.
Ара горный 18.04.2022 в 17:28:49 # 796892
Цитата: bolatbol от 18.04.2022 09:42:30
Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы.
Был многолетний дипломатический протокол, основанный на этике, благородстве, уважении. Никто из представителей власти ранее не пересказывал содержание разговора, как бабки сплетницы.
Да Х.З. про эти протоколы многолетние... В российском интернете уже лет десять как этот "прикол" гуляет. Причем местные ватники его и здесь форсили.
Quote:
Поздний вечер 17 марта 2014 года. Сергей Лавров возвращается в МИД от Президента и в пустом секретариате застает только молодого стажера из МГИМО. - Молодой человек, МИДу поручено к завтрашнему утру подготовить ноту Президенту США в связи с объявленными им санкциями против России для передачи послу США. Вам первое реальное задание - составить текст ноты. - Но я не умею, я ни разу еще не составлял дипломатических документов! - Всё когда-то бывает в первый раз. У вас пятнадцать минут. Спустя пятнадцать минут стажер приносит один листок. Лавров внимательно его читает и говорит: - Очень, очень хороший ответ. Можете считать себя зачисленным в штат МИДа, когда сдадите госы. Вот только есть несколько ошибок: «нахуй» пишется раздельно, «на срать» слитно, а «заебёшься» — с мягким знаком... И еще: «большая черножопая обезьяна» надо писать с большой буквы - вы, как-никак, к Президенту страны обращаетесь.
Местные мақтабасы были в восторге.