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Политика
Когда нет выбора
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danilov 18 Апреля 2022 в 20:38:36
В Париже прошла крупная демонстрация, собравшая тысячи людей, недовольных результатами первого тура прошедших во Франции президентских выборов. Многие в этих рядах говорят о недопустимости поддержки Марин Ле Пен, лидера крайне правой партии «Национальное объединение». При этом желания голосовать за её соперника, президента страны Эммануэля Макрона, у большинства демонстрантов также нет. «Голосовать за него – означает выбрать то, против чего мы выступаем», – заявляют участники акции.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 18.04.2022 в 21:44:28   # 796900
О начался глас народа. Ушии уже торчать начали. Щас слезами и соплями будут умолять занеее не голосовать потому что конец 5 республики сразу. А ле яПэн надо себя лесбиянкой срочно обьявлять и трансгендером
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  старик 19.04.2022 в 00:13:24   # 796905
И что же Франция будет делать? В любом случае выборы выиграет один из них.
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