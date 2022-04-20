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Политика
Назарбаев впервые после январских событий лично посетил массовое мероприятие в Казахстане
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danilov 20 Апреля 2022 в 10:04:46
«Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля». В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея», - сообщает во вторник официальный сайт Назарбаева.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 20.04.2022 в 12:05:42   # 796953
Думается мне, что ждут окончания войны на Украине. Потом НАН передаст все нажитое непосильным трудом государству и реабилитируется.
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  Lukas 20.04.2022 в 12:30:17   # 796956
Цитата: bolatbol от 20.04.2022 06:05:42
Думается мне, что ждут окончания войны на Украине. Потом НАН передаст все нажитое непосильным трудом государству и реабилитируется.


да это новая постановка НАНа - "натянутые улыбки",на тему понимания титульного искусства через детей.
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  Manitu 20.04.2022 в 12:52:52   # 796958
Когда же он уже сдохнет?
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  Маке0912 20.04.2022 в 13:29:29   # 796962
Белый и пушистый.
Вылез с бункера и глаза закапывает улыбкой.
Когда реабилитироватся будет ? Деньги походу свои и своего клана возвращать не собирается.
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  Lukas 20.04.2022 в 15:56:09   # 796971
Цитата: Маке0912 от 20.04.2022 07:29:29
Белый и пушистый.
Вылез с бункера и глаза закапывает улыбкой.
Когда реабилитироватся будет ? Деньги походу свои и своего клана возвращать не собирается.


Ровно как и раньше организовав восстание молодежи 16—18 декабря 1986 года! , подбадривая толпу, и раздачу водки (в хлебо-возках) во дворах Алма-Аты, отсиделся в бункере. Так и потом 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще, отсиживался у себя, боялся, что это провокация и как следствие можно потерять нажитое и кресло. Ничего не меняется.
Деньги не вернет- все это честно нажитое останется в семье.
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