Назарбаев впервые после январских событий лично посетил массовое мероприятие в Казахстане

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danilov 20 Апреля 2022 в 10:04:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 20.04.2022 06:05:42
Думается мне, что ждут окончания войны на Украине. Потом НАН передаст все нажитое непосильным трудом государству и реабилитируется.
Думается мне, что ждут окончания войны на Украине. Потом НАН передаст все нажитое непосильным трудом государству и реабилитируется.
да это новая постановка НАНа - "натянутые улыбки",на тему понимания титульного искусства через детей.
Вылез с бункера и глаза закапывает улыбкой.
Когда реабилитироватся будет ? Деньги походу свои и своего клана возвращать не собирается.
Цитата: Маке0912 от 20.04.2022 07:29:29
Белый и пушистый.
Вылез с бункера и глаза закапывает улыбкой.
Когда реабилитироватся будет ? Деньги походу свои и своего клана возвращать не собирается.
Белый и пушистый.
Вылез с бункера и глаза закапывает улыбкой.
Когда реабилитироватся будет ? Деньги походу свои и своего клана возвращать не собирается.
Ровно как и раньше организовав восстание молодежи 16—18 декабря 1986 года! , подбадривая толпу, и раздачу водки (в хлебо-возках) во дворах Алма-Аты, отсиделся в бункере. Так и потом 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще, отсиживался у себя, боялся, что это провокация и как следствие можно потерять нажитое и кресло. Ничего не меняется.
Деньги не вернет- все это честно нажитое останется в семье.