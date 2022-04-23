Российский танкер "Пегас" освободили в Греции

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едридмадрид 23 Апреля 2022 в 22:08:13
"Освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан в Каристосе", - говорится в сообщении. Согласно информации, владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.
Танкер был задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея несколько дней назад. Сообщалось, что решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.
Накануне появились сообщения, что в соответствии с новым приказом Управления по борьбе с отмыванием денег судно должно быть освобождено.
Танкер направлялся на Пелопоннес, где предстояло перегрузить нефть на другой танкер, но был вынужден встать на якорь в порту Каристос на южной оконечности острова Эвбея.
https://ria.ru/20220422/tanker-1784973868.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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