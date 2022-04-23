«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.Ну в этих рамках бы и экспорт пшеницы не перекрывали.
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danilov 23 Апреля 2022 в 22:33:25
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 23.04.2022 в 23:36:09 # 797063
Цитата: старик от 23.04.2022 16:37:40.......точно и два гуманитарных конвоя бы не отправили в Украину с бронежелетами и касками...
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«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.Ну в этих рамках бы и экспорт пшеницы не перекрывали.
Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям
Тогда правительству РФ заткнуть бы собственные СМИ, которые ищут предательство в каждых действиях РК и сеют смуту. А так же своих депутатов, которые распускают свои языки налево-направо в отношении РК.
А так, все это пустозвонство.