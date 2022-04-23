Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям.

«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.

Quote:Ну в этих рамках бы и экспорт пшеницы не перекрывали.