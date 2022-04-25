Австралия не может допустить появление военных баз КНР на Соломоновых островах - МО

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danilov 25 Апреля 2022 в 09:34:30
"В нашем регионе, у нас на пороге, не будет китайских военно-морских баз", - приводят его слова западные СМИ.
Также ранее он заявил, что соглашение Китая и Соломоновых островов является еще одним проявлением модели поведения КНР с другими странами, в том числе в Африке. В связи с этим министр упомянул "выплаты с целью подкупа", но доказательств своих утверждений представлять не стал.
В середине марта руководитель полиции Соломоновых Островов Энтони Веке подписал соглашение с заместителем главы министерства общественной безопасности КНР. В документе шла речь о сотрудничестве в деле поддержания общественного порядка, защиты жизни и имущества граждан.
В то же время, наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это было воспринято как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.
СМИ отмечают, что критики премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвали это соглашение крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны. Между тем, Австралии в мае предстоят парламентские выборы.
Власти США в свою очередь обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе, где ранее доминировали США вместе с Австралией и Новой Зеландией, добавляют СМИ.
Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 25.04.2022 05:24:52
КНР суверенное государство
КНР суверенное государство
Так же, как и Украина и Финляндия. Обе хотят в НАТО. Зачем так возмущаться? В случае Финляндии завизжали местные матакбасы.
А в случае с Украиной - завизжал уже пут_лер. Так завизжал, что аж начал
Пастафариан 25.04.2022 в 13:44:40 # 797084
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 07:44:40
ЛиКа, а, забей на ответ
ЛиКа, а, забей на ответ
В прошлый раз она так и не смогла ответить на мои аршументы, и слилась. Думаю, здесь тоже проглотит.
Пастафариан 25.04.2022 в 16:12:39 # 797087
Цитата: Templar от 25.04.2022 08:25:21
В прошлый раз она так и не смогла ответить на мои аршументы, и слилась. Думаю, здесь тоже проглотит.
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 07:44:40
ЛиКа, а, забей на ответ
ЛиКа, а, забей на ответ
В прошлый раз она так и не смогла ответить на мои аршументы, и слилась. Думаю, здесь тоже проглотит.
Говорить Даме ,, проглотить ,, это мерзко .
Пастафариан 25.04.2022 в 16:14:26 # 797088
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 10:12:39
Говорить Даме ,, проглотить ,, это мерзко .
Говорить Даме ,, проглотить ,, это мерзко .
Ну, ей не привыкать глотать...
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 10:14:26
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому
Вы уж извините, вы тут нафиг никому не сдались. Речь будет идти только об одном Путине.
Вот когда вы направите целую армию на какое-то суверенное государство, тогда и вас будем склонять
Пастафариан 25.04.2022 в 17:47:26 # 797093
Цитата: Templar от 25.04.2022 11:03:25
Вы уж извините, вы тут нафиг никому не сдались. Речь будет идти только об одном Путине.
Вот когда вы направите целую армию на какое-то суверенное государство, тогда и вас будем склонять
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 10:14:26
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому
Вы уж извините, вы тут нафиг никому не сдались. Речь будет идти только об одном Путине.
Вот когда вы направите целую армию на какое-то суверенное государство, тогда и вас будем склонять
- конечно же, какое тут может быть уважение на форуме, если фамилия похожа.
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 11:47:26
Извини меня если разозлил, беги дальше
Извини меня если разозлил, беги дальше
Быстро же мы на ТЫ перешли. Это, кстати, признак раздраженности. Так, кто же тут злится?