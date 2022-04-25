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Политика
Австралия не может допустить появление военных баз КНР на Соломоновых островах - МО
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danilov 25 Апреля 2022 в 09:34:30
Австралии нельзя позволить Китаю создать военные базы на Соломоновых островах, заявил глава австралийского Минобороны Питер Даттон.

"В нашем регионе, у нас на пороге, не будет китайских военно-морских баз", - приводят его слова западные СМИ.
Также ранее он заявил, что соглашение Китая и Соломоновых островов является еще одним проявлением модели поведения КНР с другими странами, в том числе в Африке. В связи с этим министр упомянул "выплаты с целью подкупа", но доказательств своих утверждений представлять не стал.

В середине марта руководитель полиции Соломоновых Островов Энтони Веке подписал соглашение с заместителем главы министерства общественной безопасности КНР. В документе шла речь о сотрудничестве в деле поддержания общественного порядка, защиты жизни и имущества граждан.
В то же время, наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это было воспринято как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.
СМИ отмечают, что критики премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвали это соглашение крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны. Между тем, Австралии в мае предстоят парламентские выборы.

Власти США в свою очередь обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе, где ранее доминировали США вместе с Австралией и Новой Зеландией, добавляют СМИ.

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 25.04.2022 в 11:24:52   # 797079
КНР суверенное государство, у кого хочет под боком, у того и размещает базы, хоть на островах, хоть на Кубе.. Зачем так возмущаться. Или, "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»?
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  Templar 25.04.2022 в 13:10:19   # 797081
Цитата: ЛиКа от 25.04.2022 05:24:52
КНР суверенное государство

Так же, как и Украина и Финляндия. Обе хотят в НАТО. Зачем так возмущаться? В случае Финляндии завизжали местные матакбасы.

А в случае с Украиной - завизжал уже пут_лер. Так завизжал, что аж начал спецоперацию войну. До сих пор ловлю кайф с его раскрасневшей обозленной физиономии, когда он объявлял о начале войны.
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  Пастафариан 25.04.2022 в 13:44:40   # 797084
ЛиКа, а, забей на ответ
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  Templar 25.04.2022 в 14:25:21   # 797085
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  Пастафариан 25.04.2022 в 16:12:39   # 797087
Цитата: Templar от 25.04.2022 08:25:21
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 07:44:40
ЛиКа, а, забей на ответ

В прошлый раз она так и не смогла ответить на мои аршументы, и слилась. Думаю, здесь тоже проглотит.


Говорить Даме ,, проглотить ,, это мерзко .
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  Пастафариан 25.04.2022 в 16:14:26   # 797088
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому
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  Templar 25.04.2022 в 17:01:57   # 797090
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  Templar 25.04.2022 в 17:03:25   # 797091
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 10:14:26
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому

Вы уж извините, вы тут нафиг никому не сдались. Речь будет идти только об одном Путине.

Вот когда вы направите целую армию на какое-то суверенное государство, тогда и вас будем склонять
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  Пастафариан 25.04.2022 в 17:47:26   # 797093
Извини меня если разозлил, беги дальше
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  Lukas 25.04.2022 в 18:21:03   # 797094
Цитата: Templar от 25.04.2022 11:03:25
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 10:14:26
Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому

Вы уж извините, вы тут нафиг никому не сдались. Речь будет идти только об одном Путине.

Вот когда вы направите целую армию на какое-то суверенное государство, тогда и вас будем склонять

- конечно же, какое тут может быть уважение на форуме, если фамилия похожа.
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  Templar 25.04.2022 в 18:56:32   # 797095
Цитата: Пастафариан от 25.04.2022 11:47:26
Извини меня если разозлил, беги дальше

Быстро же мы на ТЫ перешли. Это, кстати, признак раздраженности. Так, кто же тут злится?
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