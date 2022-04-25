Австралия не может допустить появление военных баз КНР на Соломоновых островах - МО

Когда вы склоняете фамилию Путин, меня всегда бливат кидад. Дело в том, что моя фамилия тоже Путин, можно вас попросить, что бы вы следующий раз всегда писали своему не ненавистному адресату как положено не нанося другим однофамильцам не удобства. -Путин Владимир Владимировичем Президент Российской Федерации- чтоб знать кто пишет и кому