Статус Назарбаева готовятся закрепить в Конституции Казахстана

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едридмадрид 25 Апреля 2022 в 16:42:27
«Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции», - заявил Абдрасулов на брифинге в понедельник.
Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».
«То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции», - заявил Абдрасулов.
https://kaztag.kz/ru/news/status-nazarbaeva-gotovyatsya-zakrepit-v-konstitutsii-kazakhstana
https://mediazona.ca/news/2022/04/25/status