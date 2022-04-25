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Политика
Статус Назарбаева готовятся закрепить в Конституции Казахстана
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едридмадрид 25 Апреля 2022 в 16:42:27
Астана. 25 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева готовятся закрепить в Конституции страны, сообщил член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституции Ермек Абдрасулов.

«Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции», - заявил Абдрасулов на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».

«То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции», - заявил Абдрасулов.

https://kaztag.kz/ru/news/status-nazarbaeva-gotovyatsya-zakrepit-v-konstitutsii-kazakhstana

https://mediazona.ca/news/2022/04/25/status
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lukas 25.04.2022 в 17:28:42   # 797092
А почему в ссылке - Астана, а не Нур-Султан ?
в тему, если «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана», а кто основатель (не)зависимого государства, где их заслуги?
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