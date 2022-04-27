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Австрия приняла условия России по оплате газа
Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – приводит его слова ТАСС.
Дык деваться то некуда!
Все примут,ИЛИ ОТКЛЮЧАТ!