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Политика
Австрия приняла условия России по оплате газа
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GoodZone 27 Апреля 2022 в 21:48:07
Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – приводит его слова ТАСС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.04.2022 в 23:33:27   # 797224
Дык деваться то некуда!
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  Васяй 27.04.2022 в 23:51:33   # 797229
Все примут,ИЛИ ОТКЛЮЧАТ!
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