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Политика
Малайзия не признает односторонние санкции против России
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едридмадрид 28 Апреля 2022 в 13:05:26
После введения западными странами масштабных санкций в отношении России, резко вырос интерес российского бизнеса к сотрудничеству с Малайзией – власти получают запросы о продукции азиатской страны в сельском хозяйстве, здравоохранении и электронике.
"Хочу пояснить, что давняя и принципиальная позиция Малайзии – не признавать введение санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо государств. Что касается влияния санкций, я отметил, что для нас любые санкции имеют негативное влияние, в особенности в области торговли и экономической деятельности", - заявил в интервью посол Малайзии в России Бала Чандран.

https://ria.ru/20220423/chandran-1784967720.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 28.04.2022 в 13:48:37   # 797265
Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг"
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  Ара горный 28.04.2022 в 15:48:03   # 797268
Цитата: Hairless от 28.04.2022 07:48:37
Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг"


Если знают, по какой причине молчат?
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  bolatbol 28.04.2022 в 16:10:04   # 797270

Цитата: Ара горный от 28.04.2022 09:48:03
Цитата: Hairless от 28.04.2022 07:48:37
Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг"


Если знают, по какой причине молчат?


Боятся конфликтовать. Мы тоже не говорим, какая страна финансировала террористов в январе.
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  Hairless 28.04.2022 в 16:12:36   # 797271
Цитата: Ара горный от 28.04.2022 09:48:03
Цитата: Hairless от 28.04.2022 07:48:37
Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг"


Если знают, по какой причине молчат?


Не молчат. Только кто их хочет услышать?
Вот для например:
Quote:
«Расследование крушения рейса MH17 было изначально политизировано и нацелено лишь на обвинение России без предоставления соответствующих доказательств». Такое заявление о сбитом над Донбассом малайзийском «боинге» можно было бы ожидать от российского МИДа, но на самом деле его сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

Ну и далее по ссылке: https://carnegie.ru/commentary/79791
Есть и еще информация, "ищите и обрящете"(с)
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