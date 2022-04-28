Малайзия не признает односторонние санкции против России

Если знают, по какой причине молчат?

Цитата: Ара горный от

Цитата: Hairless от

Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг" Наверное, власти Малайзии что-то знают про сбитый "Боинг"



Если знают, по какой причине молчат? Если знают, по какой причине молчат?

«Расследование крушения рейса MH17 было изначально политизировано и нацелено лишь на обвинение России без предоставления соответствующих доказательств». Такое заявление о сбитом над Донбассом малайзийском «боинге» можно было бы ожидать от российского МИДа, но на самом деле его сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад