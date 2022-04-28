Малайзия не признает односторонние санкции против России

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едридмадрид 28 Апреля 2022 в 13:05:26
"Хочу пояснить, что давняя и принципиальная позиция Малайзии – не признавать введение санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо государств. Что касается влияния санкций, я отметил, что для нас любые санкции имеют негативное влияние, в особенности в области торговли и экономической деятельности", - заявил в интервью посол Малайзии в России Бала Чандран.
https://ria.ru/20220423/chandran-1784967720.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 28.04.2022 в 15:48:03 # 797268
Если знают, по какой причине молчат?
Цитата: Ара горный от 28.04.2022 09:48:03
Если знают, по какой причине молчат?
Если знают, по какой причине молчат?
Боятся конфликтовать. Мы тоже не говорим, какая страна финансировала террористов в январе.
Цитата: Ара горный от 28.04.2022 09:48:03
Если знают, по какой причине молчат?
Если знают, по какой причине молчат?
Не молчат. Только кто их хочет услышать?
Вот для например:
Quote:
«Расследование крушения рейса MH17 было изначально политизировано и нацелено лишь на обвинение России без предоставления соответствующих доказательств». Такое заявление о сбитом над Донбассом малайзийском «боинге» можно было бы ожидать от российского МИДа, но на самом деле его сделал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Ну и далее по ссылке: https://carnegie.ru/commentary/79791
Есть и еще информация, "ищите и обрящете"(с)