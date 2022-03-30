Ерлан Кошанов: Назарбаева лишат статуса и привилегий Елбасы

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Гость 27 Апреля 2022 в 16:52:29
Конституционный закон о первом президенте утратит силу после того, как будут приняты поправки в Конституцию, сообщил спикер мажилиса Ерлан КОШАНОВ, передает Sputnik.
"Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль НАЗАРБАЕВА как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу", - сообщил он в кулуарах мажилиса.
Спикер мажилиса пояснил, что конституционные поправки сейчас находятся в Конституционном совете.
"В Конституции есть норма об экс-президентах, эта норма остается и будет распространяться и на первого президента страны", - сказал Кошанов в кулуарах мажилиса.
Спикер палаты также отметил, что пока нет точного решения о том, проведут ли референдум или конституционные поправки будут приняты парламентом.
Ерлан Кошанов уточнил, что Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию и защиту чести и достоинства.
Норму о том, что первого президента и ближайших членов его семьи нельзя привлекать к уголовной ответственности, исключат, сообщил Кошанов.
Спикер мажилиса также прокомментировал слухи о возможном роспуске парламента. По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке.
"Я могу сказать, что президент объявил политические реформы. Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. А дальше пока данный вопрос не обсуждали. Любая партия должна быть готова к политической борьбе. Если завтра объявят выборы, конечно, партия наша готова", - заявил спикер палаты.
https://ratel.kz/raw/erlan_koshanov_nazarbaeva_lishat_statusa_i_privilegij_elbasy
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