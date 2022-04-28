ЕС временно нарастит закупки газа из России через готовые платить в рублях страны

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Hairless 28 Апреля 2022 в 11:42:13
"Сегодня состоялась экстренная встреча Координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке. ЕС также работает со всеми партнерами, чтобы обеспечить увеличение поставок газа, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ)", - отметил он.
"В долгосрочной перспективе страны ЕС подтверждают намерение в кратчайшие сроки - в ближайшие месяцы или годы - свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России, заменив его на иные источники. ЕС будет форсировать переход на зеленую энергетику", - добавил собеседник агентства.
Источник отметил, что, по оценкам ЕС, Польша и Болгария не испытывают в настоящий момент дефицита газа и имеют техническую возможности получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ. Он также отметил, что в Брюсселе прекращение поставок Варшаве и Софии на основании отказа платить в рублях "однозначно расценивают, как нарушение Россией долгосрочных контрактов с этими странами". Еврокомиссия не считает, что доллар и евро после введения санкций против России являются скомпрометировавшими себя валютами, ненадежными для международных платежей. Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что не менее десяти европейских компаний - покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях, четыре из них уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях.
С 27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.
По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу выросли на 9,4% - до 10,58 млрд кубометров. Поставки в Болгарию в прошлом году выросли вдвое - до 3,15 млрд кубометров.
https://tass.ru/ekonomika/14491321
P.S. Хитро#о... В смысле принципиальность ЕС не перестает удивлять!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 28.04.2022 в 12:48:21 # 797263
В общей сложности такое общение с Будапештом может занять девять месяцев, и любое возможное сокращение финансирования ЕС для Венгрии должно быть одобрено подавляющим большинством 27 стран-членов блока.........⚡️Зеленский: Решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию — доказательство того, что Россия использует экономику и газ как оружие и средство шантажа Европы....Россия ещё не вводила ответных санкций!