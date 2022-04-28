Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко

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danilov 28 Апреля 2022 в 11:39:22
"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", — рассказали в ведомстве.
Рида доставили в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США.
Ярошенко, по словам его супруги, уже летит в Москву из Турции.
Россиянина, которого американский суд признал виновным в торговле наркотиками, арестовали в мае 2010 года в Либерии и вывезли в США. При этом представительство США не сообщило об этом в российское консульство.
Как заявил россиянин, в Либерии после задержания его пытали: избивали, лишали сна и морили голодом, душили.
На суде Ярошенко не признал вину. С 1998 года он занимался пассажирскими перевозками, а после распада СССР, по его словам, вообще никаких грузов не перевозил и работал экспертом по техническому состоянию самолетов.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В тюрьме он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи.
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел, но по пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулем. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
https://ria.ru/20220427/obmen-1785747578.html
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