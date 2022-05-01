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Политика
А нас то за что?
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danilov 01 Мая 2022 в 10:46:02
Президент Болгарии Румен Радев возмущен тем, что Болгария и Польша были лишены российского топлива, а Германия и Австрия продолжают его получать.

Подробно https://www.rosbalt.ru/world/2022/04/30/1956035.html
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  Skype 01.05.2022 в 11:40:15   # 797392
С праздником 1 Мая

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  Konstant 01.05.2022 в 12:28:25   # 797393
Ну дык демократия дляизбранных видимо
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