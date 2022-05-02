FATF будет недоволен

В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.Вон оно как! Они приняли закон, которому должны подчиняться все страны!
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danilov 02 Мая 2022 в 15:26:33
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
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Цитата: старик от 02.05.2022 10:49:05дак не доходит никак до любителей демократии что она лишь для избранных и пока слушаешься. Как не слушаешьсямоментом кончается. Во Хранции желтых жилетов уже года два молотят вроде так никто не визжит. У нас навешали визг на весь мир стоит
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В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию,Вон оно как! Они приняли закон, которому должны подчиняться все страны!
в том числе составляющую банковскую тайну.
в том числе составляющую банковскую тайну.