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Политика
FATF будет недоволен
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danilov 02 Мая 2022 в 15:26:33
РФ запрещено направлять недружественным странам сведения о клиентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.

В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.

Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.05.2022 в 16:49:05   # 797418
Quote:
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Вон оно как! Они приняли закон, которому должны подчиняться все страны!
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  Konstant 02.05.2022 в 18:32:19   # 797425
Цитата: старик от 02.05.2022 10:49:05
Quote:
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию,
в том числе составляющую банковскую тайну.
Вон оно как! Они приняли закон, которому должны подчиняться все страны!
дак не доходит никак до любителей демократии что она лишь для избранных и пока слушаешься. Как не слушаешьсямоментом кончается. Во Хранции желтых жилетов уже года два молотят вроде так никто не визжит. У нас навешали визг на весь мир стоит
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