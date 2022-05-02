FATF будет недоволен

В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию,

в том числе составляющую банковскую тайну.

Quote:Вон оно как! Они приняли закон, которому должны подчиняться все страны!