США обучили казахстанских операторов БПЛА
danilov 04 Мая 2022 в 17:47:56
Отдел военного сотрудничества в сфере безопасности Посольства США в Казахстане совместно с Пограничной службой Казахстана недавно завершил обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Raven от компании AeroVironment. Это обучение было организовано в рамках Программы развития возможностей стран-партнёров Раздела 333. Новые операторы БПЛА будут применять предоставленные США беспилотники Raven в целях оказания помощи в мониторинге границ Казахстана. Поздравляем всех новых пилотов БПЛА!
https://www.instagram.com/p/CdITRJONiTz/?igshid=MDJmNzVkMjY=